Agroecology Coalition: piano 2024-2030

"Gli attuali sistemi alimentari non sono riusciti a rendere il cibo sano e nutriente accessibile a tutti. Circa 735 milioni di persone soffrono la fame. Allo stesso tempo, i nostri attuali sistemi alimentari sono insostenibili e contribuiscono in modo significativo al degrado del suolo, al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità. Inoltre, le persone che lavorano al centro dei sistemi, per lo più piccoli agricoltori e lavoratori agricoli nei paesi in via di sviluppo, spesso vivono in povertà con frequenti perdite di produzione dovute a eventi climatici estremi". Ad a sostenerlo è una nota del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad), in occasione dell'annuncio di una nuova iniziativa.

In questo contesto, l'Agroecology Coalition lancerà un'ambiziosa strategia per il 2024-2030 per accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili ed equi utilizzando l'agroecologia allo scopo. L'Agroecology Coalition è una coalizione globale di oltre 300 membri provenienti da governi pionieristici, agenzie internazionali, gruppi scientifici e organizzazioni della società civile.

Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), membro della coalizione e forte sostenitore dell'agroecologia, ospiterà l'evento a Roma, presso la propria sede, in via Paolo di Dono 44, il prossimo 27 giugno, alle ore 16:30. E' prevista la presenza di Alvaro Lario, presidente Ifad; Madeleine Kauffman, co-presidente di Agroecology Coalition; Monicah Yator, co-presidente, Agroecology Coalition.

Una prima tavola rotonda riunirà rappresentanti di alto livello del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (Cgiar), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, Ifad e il Programma alimentare mondiale (Wfp). La seconda tavola rotonda darà la parola ai rappresentanti dei paesi e dei donatori in prima linea nell'agroecologia, con gli ambasciatori di Brasile, Senegal e Vietnam con sede a Roma e un rappresentante della delegazione dell'Unione europea a Roma.