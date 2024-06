Intelligenza artificiale. IrTop e Banca Generali lanciano Osservatorio Egm

IrTop Consulting, boutique finanziaria specializzata sui capital markets e nell’advisory per la quotazione, e Banca Generali, leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, presentano la prima edizione dell’Osservatorio Egm AI. Si tratta di uno studio nato per indagare il contesto attuale dell’Intelligenza Artificiale e le peculiarità delle società quotate su Euronext Growth Milan e delle startup private. L'obiettivo della ricerca è comprendere le caratteristiche del mercato e contribuire a promuovere lo sviluppo del mercato dei capitali e favorire l’incontro tra domanda e offerta di finanza "alternativa".

L’Osservatorio ha visto il coinvolgimento di un Comitato Scientifico trasversale nelle competenze in ambito finanziario, istituzionale, legale e tecnologico, composto da: Anna Lambiase (Founder e ceo di IrTop Consulting, presidente di Cdp Venture Capital e consigliere di Invitalia); Maria Ameli (head of Wealth Advisory di Banca Generali); Giulio Centemero (membro della Commissione finanze alla Camera dei deputati); Lorenzo Maternini (Co-founder e vice presidente Talent Garden, Consigliere di CDP Venture Capital); Antonia Verna (partner dello studio legale Portolano Cavallo); Enrico Zio (professore e vice presidente della Fondazione Politecnico di Milano); Leonardo Rubattu (founding partner di Atlas SGR) ed Edouard Cukierman (founder & managing partner di Catalyst Investments e presidente di Cukierman & Co. Investment House).

L’Osservatorio in coerenza con la recente approvazione dell’AI ACT europeo, fornisce una rappresentazione del contesto generale AI, individuando le startup e scaleup più promettenti del panorama nazionale che basano i propri modelli di business sull'utilizzo di strumenti, applicazioni, software in cui l’Artificial Intelligence è centrale. Tra le società quotate su EGM, al 30 aprile 2024, sono state individuate, attraverso 6 verticali specifici AI, 26 realtà imprenditoriali in cui l’AI rappresenta il “core” o è presente nella Value Proposition del proprio business.

Tra le principali evidenze dello studio si può affermare che il numero di dipendenti nel 2023 di queste 26 società è cresciuto del 7,7% rispetto al 2022: cresce anche il volume di affari complessivo, pari a 988 milioni di Euro, il 9% in più rispetto al 2022, e si registra una performance positiva dal 2023 rispetto all’indice Ftse Italia Growth.

“Dal 2009 le pmi italiane possono contare su un mercato azionario, l’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, che consente un accesso facilitato al mercato dei capitali, riconoscendo la possibilità di acquisire nuova finanza, ottenere ampia visibilità e accelerare le strategie di sviluppo -sottolinea Anna Lambiase, ceo di IrTop Consulting e coordinatore scientifico dell’Osservatorio -. L’Intelligenza Artificiale è trasversale in ogni nostro comportamento quotidiano, sviluppare politiche e far conoscere agli investitori i propri business è di imprescindibile importanza per il futuro delle aziende chepossono sfruttare la forza dell’AI per accelerare la propria crescita. L’opportunità di mapparne l’evoluzione e la diffusione tra le aziende innovative presenti sul listino accende un faro sulla competitività e l’appeal delle stesse tra gli investitori interessati al segmento”.

“L’attività dell'Osservatorio -aggiunge Maria Ameli, head of Wealth advisory di Banca Generali- ha permesso di individuare le realtà più promettenti del panorama AI italiano, evidenziando l’importante fioritura in atto nel nostro paese. Si tratta in larga parte di realtà in fase early stage: da uno screening più ampio nel mercato privato tra le pmi abbiamo selezionato le 34a nostro giudizio più interessanti, da cui speriamo possa arrivare il primo campione nazionale. In questa prospettiva, diventa cruciale che tutte le parti dell'ecosistema, investitori, startup e mondo accademico, dialoghino fattivamente. Valutare un'azienda del mondo AI presenta, infatti, complessità che non possono essere superate applicando le logiche di investimento tradizionali, ma occorre integrarle con valutazioni tecniche e del potenziale di mercato delle soluzioni proposte, innescando un dialogo costruttivo che permetta alle società di crescere e strutturarsi”.

Delle 204 società quotate sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”) al 30 aprile 2024, analizzando dettagliatamente i modelli di business sono state individuate 26 società (il 13% del mercato EGM) in cui l’Intelligenza Artificiale è presente in modo rilevante. Queste società capitalizzavano alla medesima data complessivamente 1,3 miliardi di Euro, pari al 17% del mercato EGM. In termini di composizione territoriale, la regione più rappresentata per le società AI è la Lombardia (42%), seguita dall’Emilia Romagna (15%) e dal Veneto (12%).