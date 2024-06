Elli Tsiforou nuovo segretario generale di Copa Gogeca

Durante la Praesidia congiunta di Copa e Cogeca di ieri, giovedì 27 giugno, i membri delle due organizzazioni con sede in Europa hanno deciso di nominare Elli Tsiforou a capo della loro Segreteria generale congiunta. Tsiforou, che assumerà le funzioni da settembre 2024, diventa così la prima donna a ricoprire questa carica dalla nascita del Segretariato nel 1962: la sua candidatura è stata approvata all'unanimità grazie alla sua lunga conoscenza dei meccanismi delle politiche e delle organizzazioni agricole dell'UE e nazionali. Fino a settembre prossimo, Patrick Pagani continuerà a essere responsabile della segreteria del Copa-Cogeca.

A seguito di un processo di reclutamento avviato nel febbraio 2024 dopo la partenza del precedente Segretario generale, Pekka Pesonen, i rappresentanti di tutte le cooperative agricole e le organizzazioni di agricoltori dell'Ue hanno deciso all'unanimità di affidare le redini dell'organizzazione a Elli Tsiforou.

I presidenti del Copa e della Cogeca, rispettivamente Christiane Lambert e Lennart Nilsson, hanno dichiarato: "Tsiforou porterà le sue qualità personali, la sua visione dell'agricoltura e la sua conoscenza del Copa-Cogeca, delle istituzioni europee e un forte coinvolgimento con gli agricoltori e le cooperative a livello nazionale. L'arrivo di Tsiforou giunge al momento giusto, all'inizio di un nuovo ciclo politico in cui l'agricoltura dovrà tornare al centro dei dibattiti pubblici. Desideriamo, inoltre, ringraziare il Segretario generale aggiunto Patrick Pagani e le équipe del Copa-Cogeca che continueranno a gestire la transizione dell'organizzazione come sono riusciti a fare in questo anno molto speciale del 2024".

Dopo aver studiato media e comunicazione in Grecia e in Francia, Elli Tsiforou ha dedicato la sua carriera alla difesa degli interessi degli agricoltori e delle cooperative a livello europeo e nazionale: è stata consigliere politico del Parlamento europeo e di quello ellenico e capo di gabinetto del ministro greco del Turismo e della Cultura. negli ultimi dieci anni è stata impegnata in Gaia Epicheirein, lavorando per la difesa degli agricoltori e delle cooperative greche a livello nazionale ed europeo, prima come responsabile degli Affari europei e poi come direttore generale e amministratore delegato.

Coinvolta nei gruppi di lavoro del Copa-Cogeca, Tsiforou è anche presidente del Comitato di coordinamento cooperativo (CCC) della Cogeca dal 2020, ruolo in cui si è distinta per il suo dinamismo e la sua capacità di far emergere i compromessi tra i suoi membri.