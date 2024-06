Liguria, fondo di garanzia per il panificio Tossini distrutto

È stato sottoscritto da Regione Liguria d'intesa con l'azienda, le sigle sindacali Flai Cgil, Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Confindustria Genova e le rappresentanze sindacali aziendali il verbale congiunto di approvazione della cassa integrazione straordinaria, che consentirà di accedere al fondo di garanzia regionale i lavoratori di Tossini, lo storico panificio di Avegno, noto per la sua Focaccia di Recco andato a fuoco pochi giorni fa e, adesso, con sulla spalle 3 milioni almeno di danni (vedi EFA News).

Lo strumento permetterà, a partire da lunedì 1° luglio, alle filiali di Banca BPER di Avegno, Chiavari e Recco (ed eventuali altre filiali del territorio che potrebbero in un secondo momento aggiungersi) di anticipare la cassa integrazione per i prossimi 6 mesi in attesa dell'erogazione delle mensilità previste da parte dell'Inps.

L'opportunità era emersa ieri, durante l'incontro tenutosi negli uffici di Filse tra le sigle sindacali, l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e l'assessore al Lavoro Augusto Sartori, per sopperire alla mancanza di continuità salariale conseguente all'incendio avvenuto lo scorso 2 giugno, giorno in cui si è interrotta l'attività del sito produttivo di Avegno.

"A meno di 24 ore dall'incontro di ieri è arrivata una risposta tempestiva alle richieste dei lavoratori, preoccupati di rimanere per qualche mensilità senza stipendio -sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana-. Grazie al fondo di garanzia regionale verrà garantita la continuità retributiva, che era la prima vera emergenza a cui porre rimedio. E in quest'ottica si è rivelato essenziale il contributo di Banca BPER che, sul solco di quanto ha rappresentato negli anni Carige per i cittadini liguri, si è dimostrata vicina alle esigenze del territorio".

"Ringrazio Filse per la disponibilità immediata dimostrata nei confronti della situazione dell'azienda Tossini -aggiunge l'assessore al Lavoro Sartori-. Auspico che questo sia il primo passo verso una rapida totale ripresa dell'attività industriale e il conseguente reinserimento di tutti i lavoratori coinvolti”.

Come ricordava l'assessore, la decisione odierna è figlia dell'incontro positivo svoltosi ieri 27 giugno in Regione tra gli assessori regionali allo Sviluppo economico (Piana) e al Lavoro e Rapporti con le Organizzazioni sindacali (Sartori) e una delegazione sindacale di Flai CGIL, Fai CISL e Uila UIL in rappresentanza dei 134 lavoratori di Tossini. Nel corso dell'interlocuzione, gli assessori avevano confermato l'attenzione e la disponibilità ad accompagnare, tramite appositi strumenti regionali attivi o in fase di attivazione, l'azienda negli investimenti necessari a ripristinare l'operatività dello stabilimento danneggiato o a individuare un nuovo centro produttivo; così come, sul fronte della continuità salariale, è stata evidenziata la possibilità per i lavoratori di accedere al fondo di garanzia regionale per anticipare la cassa integrazione straordinaria o in deroga.

"Siamo consapevoli del valore economico e sociale che Tossini rappresenta per Avegno, e più in generale per il Golfo Paradiso -ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana-. Le sigle sindacali hanno espresso le comprensibili preoccupazioni dei 134 dipendenti che si sono ritrovati, da un giorno all'altro, nell'incertezza lavorativa. Il nostro impegno, come amministrazione regionale, è quello di salvaguardare con i mezzi a nostra disposizione il patrimonio occupazionale e imprenditoriale di questa centenaria eccellenza produttiva, fiore all'occhiello del fare impresa in Liguria".

"Come Regione Liguria -ha ribadito Sartori- faremo ricorso a qualsiasi strumento in nostro possesso per supportare l'azienda e per aiutare i 134 dipendenti rimasti momentaneamente senza lavoro a causa dell'incendio del 2 giugno. Il ricorso al Fondo di garanzia regionale è un'ipotesi molto concreta: tramite un prestito agevolato da parte di banca Bper con garanzia di Filse, serve ad anticipare la cassa integrazione in attesa dell'erogazione da parte di Inps. Siamo anche ottimisti sul fatto che l'attività produttiva industriale possa ripartire in una nuova sede: Tossini è un fiore all'occhiello del territorio, un'eccellenza ultracentenaria che merita di proseguire la sua crescita".