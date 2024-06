A fuoco lo storico panificio Tossini, uno di quelli della "focaccia di Recco"

Ci sono ancora due squadre dei Vigili del fuoco a presidiare quanto è rimasto in piedi della storica fabbrica di prodotti dolciari e di panetteria Tossini ad Avegno, nell'entroterra di Recco, riviera ligure di Levante. Le fiamme hanno avvolto lo stabilimento questa notte ma i vigili del fuoco sono stati al lavoro tutta la giornata per spegnere l'incendio. Alcune squadre, come dicevamo sono ancora presenti sul posto e lo saranno anche per i prossimi giorni per monitorare che non ci siano altri focolai o che vi possa essere qualche ritorno di fiamma che metta in pericolo il resto della struttura e le vicinanze del luogo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri di Genova con autoscala e autobotte: poco dopo sono intervenute in supporto anche le squadre di Chiavari e Rapallo. Sulle dinamiche dell'incendio sono ancora aperte le ipotesi, anche se la più probabile sembra quella di un corto circuito sviluppatosi all'interno di una delle celle frigorifere al secondo piano del fabbricato. Un evento che avrebbe scatenato l'incendio che, a sua volta, avrebbe fatto crollare il tetto, facendo poi crollare il piano delle celle sul laboratorio del piano terra, andato completamente distrutto.

"Sono andati in fumo i tre milioni di euro che avevamo investito nell'ammodernamento della fabbrica -sottolinea il proprietario Maurizio Tossini-. Fortunatamente, i negozi producono autonomamente e possono continuare a lavorare”.

A Genova e in Liguria (ma non solo) il nome Tossini è di quelli parecchio importanti. Nato come panificio, Tossini è un’azienda familiare che produce focacce dal 1899: a lui spetta la titolarità dell’autentica focaccia italiana come punto di riferimento in Italia e all’estero. In Liguria, quando si parla di "focaccia col formaggio" o focaccia di Recco, si fa il nome proprio di questa azienda che dà lavoro a 220 persone e che ha diversi punti vendita a Recco e nel Tigullio oltre a vendere in buona parte d'Italia e all'estero.

"Siamo molto preoccupati adesso -sottolinea Matteo, uno dei dipendenti del panificio che lavorava nei laboratori di Avegno-. Non sappiamo cosa succederà visto che tutte le nuove attrezzature sono state distrutte dalle fiamme. I proprietari avevano rinnovato tutto l'anno scorso. Adesso non sappiamo ancora cosa decideranno, anche se la produzione crediamo andrà avanti, forse in qualche capannone qui vicino. Resta il fatto che senza le celle frigorifere per conservare gli ingredienti e i prodotti e senza le attrezzature per produrre la situazione è drammatica. Vedremo se occorrerà ricorrere a cassa integrazione o se la proprietà riuscirà a tornare in sella in qualche modo a breve".