Tossini, torna la focaccia di Recco (ma la fanno in Piemonte)

È uno dei marchi forti della focaccia al formaggio di Recco, conosciuta in tutta la Liguria e anche oltre i confini regionali e nazionali. Parliamo di Tossini, storica azienda ligure fondata a Recco (Genova), con una tradizione centenaria nella produzione di specialità da forno. A meno di un anno dall’incendio che ha devastato lo stabilimento di Avegno, a pochi chilometri da Genova (leggi notizia EFA News), l'azienda riprende il piano industriale avviato nel 2020 con nuovi investimenti e un nuovo stabilimento produttivo a Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria.

Come annuncia il comunicato ufficiale, "dopo mesi di intense ricerche “concentriche” rispetto alla sede di Avegno, Tossini ha individuato nel territorio di Tagliolo Monferrato un nuovo sito produttivo". Si tratta di 8 mila metri quadrati complessivi di cui 5 mila di spazi interni e 3 mila di esterni con possibilità di ampliamento. Con investimento pari a 6 milioni di Euro la ristrutturazione renderà il sito tecnologicamente avanzato e perfettamente idoneo a rispondere alle esigenze dell’azienda di Recco con inizialmente una linea produttiva e una funzionale base logistica e successivamente una seconda linea produttiva. I lavori inizieranno a giugno ed è previsto che il nuovo stabilimento sarà operativo a partire dal primo trimestre del 2026.

Il piano industriale

Il piano 2020 prevedeva un rinnovamento dei due stabilimenti, quello di Avegno, nel levante genovese, e quello di Savignone, una nuova catena di confezionamento e un incremento produttivo capace di sostenere i clienti consolidati e lo sviluppo dell’export sia in area UE che extra UE. Nel 2024 la linea di confezionamento nello stabilimento di Avegno era stata completata, la riorganizzazione della produzione aveva concentrato la linea di gastronomia nello stabilimento di Savignone e il fatturato era salito da 18 a 21 milioni di Euro. Il 2 giugno 2024 lo stabilimento di Avegno (GE) viene però pressoché distrutto da un incendio.

Il nuovo piano

Il nuovo piano prevede 3 milioni di investimento per le nuove linee produttive di Savignone (che ha dovuto rimodernarsi per partire subito) più 6 milioni previsti per Tagliolo Monferrato. Per questo il piano è di 9 milioni totali. Tossini ha agito con risorse interne, supportati anche da partner bancari: alcuni fondi pubblici per la ripresa sono stati attivati ma il grosso dell’investimento è frutto dell’impegno dell’azienda e della fiducia che il mercato ha riposto in essa.

Il nuovo sito produttivo

Il nuovo stabilimento di Tagliolo diventerà la “terza casa” di Tossini che manterrà la sede legale e gli uffici amministrativi a Recco e continuerà nel sito di Savignone (GE) la produzione di specialità da forno tipiche liguri. Di fatto, come conferma la società, il sito di Avegno "è stato distrutto e ad oggi inagibile in attesa di bonifica e solo successivamente si definirà l'eventuale l'utilizzo ma sicuramente non produttivo". Vedremo nei prossimi giorni cosa pensano gli operai di questa trasformazione che, probabilmente, obbligherà la forza lavoro a trasferirsi o a Savignone, nell'entroterra del ponente genovese (mentre Avegno è nel levante) oppure a Tagliolo Monferrato.

I partner della ripresa

“È stato un momento complesso ma non abbiamo mai perso la determinazione -ha dichiarato Maurizio Tossini che, con il fratello Luigi rappresenta la seconda generazione alla guida dell’azienda leader nella panificazione-. Ci siamo rimboccati le maniche fin da subito, con la volontà di salvaguardare prima di tutto le persone e poi di ricostruire il nostro futuro e perseguire i nostri obiettivi. Ma non ce l’avremmo mai fatta senza le tantissime persone che ci hanno aiutato e alle quali vogliamo dire un grazie sentito a partire dai nostri lavoratori che hanno creduto con noi nella rinascita dell’azienda”. In particolare, l’azienda ringrazia Coop Liguria che si è resa disponibile ad assorbire la forza lavoro temporaneamente, i competitor che si sono resi disponibili ad accogliere parte della produzione per dare continuità alla vita alle vendite e tutte le sigle sindacali che non hanno mai fatto mancare un dialogo costruttivo e collaborativo.

“Profonda gratitudine -prosegue Maurizio Tossini- anche a Confindustria, alle istituzioni locali, in particolare alla Regione Liguria e alla Regione Piemonte, al Comune di Savignone, a quello di Tagliolo Monferrato, alle banche Unicredit, BPER, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole, Banca Passadore e Banca d’Alba che, credendo in noi, rendono oggi possibile questa ripartenza. Non ultimo ma fondamentale il riconoscimento ai clienti che “ci hanno atteso” e ai consumatori, che hanno continuato a dimostrare fiducia e fedeltà alla marca”.

Il futuro

Ambasciatrice della genovesità nel mondo. Tossini S.p.A. è un’azienda ligure a conduzione familiare con una tradizione centenaria nella produzione di specialità da forno. Fondata a Recco l’azienda è riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la qualità artigianale dei suoi prodotti tipici liguri, punto di riferimento nel panorama della panificazione e della focaccia ligure compresa quella tipica col formaggio.

Il gruppo guidato dalla seconda generazione dai fratelli Maurizio e Luigi e in cui è già attiva terza generazione con figli e nipoti, è composto dalla società di produzione industriale di prodotti da forno con sede in Recco e dalla società artigianale/commerciale che gestisce 10 punti vendita sul levante ligure tra Recco (4), Sori (1) Rapallo (3), Chiavari (1) e Sestri Levante (1).