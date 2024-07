Start up. Aumento di capitale per la siciliana Boniviri

Boniviri, startup siciliana e società benefit certificata B Corp, attiva nel settore della commercializzazione di alimenti sostenibili e di eccellenza e nella promozione delle best practice di sostenibilità nell’Horeca attraverso lo standard Food Made Good, annuncia un aumento di capitale destinato a supportare lo sviluppo aziendale e a sostenere la strategia di creazione di impatto sociale dell’organizzazione.

L'aumento di capitale, complessivamente pari a 300mila euro è stato destinato ai soci founder, a investitori istituzionali (“investor”) e a piccoli investitori (“ambassador”) che credono nel progetto e vogliano sostenerlo attivamente. La quota “investitor” è stata immediatamente e interamente sottoscritta da 20Fund, fondo di investimento creato da un gruppo di italo-americani focalizzato sulle iniziative di imprenditoria femminile e a forte impatto positivo e sistemico sulle comunità, sui lavoratori e sul pianeta. Una partnership che rappresenta un riconoscimento della solidità e del potenziale di crescita di Boniviri, nonché della sua capacità di innovazione e sostenibilità, e che garantirà oltre all’apporto di risorse economiche, un prezioso set di competenze per lo sviluppo del progetto e una forte esposizione al mercato internazionale, in particolare nordamericano.

Gli obiettivi dell’aumento di capitale sono l’ampliamento della capacità produttiva e lo sviluppo di nuovi prodotti, rafforzando il rapporto con le aziende agricole partner del progetto, l’ingresso in nuovi mercati internazionali ad alto potenziale per gli alimenti di eccellenza italiani, e il rafforzamento delle strategie di business development con attenzione al mercato della regalistica aziendale sostenibile. Obiettivi sostenuti anche dall’ingresso di ulteriori investitori, persone fisiche o organizzazioni promotrici dei valori di Boniviri, che da settembre potranno partecipare attivamente al progetto dell’azienda attraverso la sottoscrizione di quote di categoria “ambassador”.

“Abbiamo incontrato per la prima volta 20Fund durante un evento di UniCredit Start Lab, iniziativa di UniCredit nata per sostenere concretamente i giovani imprenditori, l'innovazione e le nuove tecnologie, in cui Boniviri ha ricevuto una menzione speciale per l’impatto sociale generato dal progetto" ha dichiarato Alessandra Tranchina, cofondatrice e responsabile Marketing e Comunicazione di Boniviri.

“20Fund è un fondo d'impatto early stage con sede in Italia che sostiene startup fondate da donne nel settore della sostenibilità. 20Fund ha creato una rete di relazioni con attori come università, programmi di accelerazione, incubatori che supportano l'ecosistema, tra cui il programma UniCredit Start Lab che è stato una risorsa infinita di deal flow. È così che siamo entrati in contatto con Boniviri", ha dichiarato Serra Falk, fondatrice di 20Fund. "Siamo rimasti colpiti da Boniviri fin dalla prima presentazione. Investire in una startup che supporta i piccoli produttori nell'implementazione di un'agricoltura attenta alle pratiche di sostenibilità e poi dà loro una mano ad affrontare le sfide del moderno mondo del commercio, ci sembra un'operazione perfetta per il portafoglio complessivo di 20Fund".