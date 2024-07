Nestlé investe in Germania negli alimenti proteici

Nestlé investe nella fabbrica di alimenti proteici in Germania Vitaflo, parte di Nestlé Health Science. La multinazionale, infatti, ha appena inaugurato l'ampliamento del suo stabilimento di Rosbach vor der Höhe, a nord di Francoforte, nuovo edificio progettato per "familiarizzare" con gli impianti di produzione esistenti. Il completamento dell'ampliamento dello stabilimento è previsto per la primavera del 2025: con un investimento di oltre 8 milioni di Euro per l'espansione e l'ammodernamento della produzione, "il volume di produzione aumenterà in futuro e verranno creati altri posti di lavoro nel sito", sottolinea il comunicato ufficiale della società.

Il Gruppo leader in questo tipo di alimenti speciali, aggiunge il comunicato della società, risponde così alla "crescente domanda di alimenti dietetici vitali per migliorare la vita delle persone affette da rari disturbi congeniti del metabolismo proteico in tutto il mondo". I prodotti non vengono realizzati solo per le circa 5.000 persone affette nei Paesi DACH (Germania, Austria e Svizzera), ma vengono venduti anche in oltre 40 Paesi del mondo.

I marchi Comidamed e Mevalia, prodotti nel sito di Rosbach, aggiunge la nota, "sono parte di un futuro entusiasmante per Vitaflo e una componente essenziale dell'impegno dell'azienda a sostegno delle persone colpite e delle loro famiglie". I prodotti sostitutivi delle proteine realizzati nel sito produttivo di Rosbach v.d.H., che fa parte di Vitaflo dal 2021, vengono utilizzati per la gestione della dieta nei casi di disturbi metabolici congeniti, come la fenilchetonuria. Per le persone colpite, questo tipo di prodotti comporta un miglioramento significativo della qualità della vita o addirittura è vitale.

"Investendo nell'innovazione e utilizzando tecnologie all'avanguardia, Vitaflo fornisce terapie nutrizionali all'avanguardia con valore clinico ed economico per migliorare la qualità della vita delle persone colpite -spiega Alexander von Maillot, ceo di Nestlé Germania-. Per noi questo è un campo di lavoro altrettanto importante dei nostri prodotti alimentari tradizionali",

David Jobse, amministratore delegato di Vitaflo Germania, si concentra sull'impatto e spiega: "stiamo affrontando le prossime pietre miliari nella storia della nostra azienda: l'investimento nella ristrutturazione dello stabilimento ci consentirà di continuare a produrre secondo i più alti standard qualitativi anche in futuro. Stiamo già esportando i nostri prodotti in molti Paesi del mondo. In futuro saremo ancora più competitivi, essendo sempre in grado di soddisfare la crescente domanda".

Vitaflo è specializzata in soluzioni nutrizionali innovative per gli errori innati del metabolismo ed è stata fondata nel Regno Unito nel 1997 con sede a Liverpool. La filiale tedesca è stata fondata nel 2007 con sede a Steinbach (Taunus). Nel 2010 l'azienda è stata integrata nel Gruppo Nestlé, pur rimanendo tuttora indipendente come GmbH. Nel 2021 sono stati acquisiti i marchi Mevalia, Comidamed e lo stabilimento Dr Schär di Rosbach. Vitaflo è presente in più di 40 Paesi con oltre 300 dipendenti.

Le vendite generate nell'anno fiscale 2023 dalla divisione Nestlé Health Science ammontano a 6,5 miliardi di franchi svizzeri (circa 6,7 miliardi di Euro).

La crescita interna reale (RIG) è scesa del 3,2% l'anno scorso per la business unit, contro un calo dello 0,3% a livello di gruppo. La crescita organica è stata dell'1,6% per l'intero business.