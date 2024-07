Rumors. San Giorgio nel mirino di Bridor?

Bridor, multinazionale francese specializzata in prodotti di panetteria, pane e pasticceria surgelata per supermercati e panettieri artigianali ma anche per il settore alberghiero e della ristorazione, avrebbe avviato le trattative per rilevare l'italiana dolciaria San Giorgio, azienda campana con sede a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Secondo quanto riporta il solitamente ben informato Carlo Festa sul Sole 24 Ore di oggi, alcune indiscrezioni confermano l'interesse dei francesi per l'azienda fondata dalla famiglia Bruno negli anni ’80.

San Giorgio ha un giro d’affari da 60 milioni di Euro ed è presente in tutta Italia: punta all'espansione nei territori stranieri. È già presente in Europa, America, Australia e Asia.

Bridor è una società di produzione di prodotti da forno fondata da Louis Le Duff nel 1988. L'azienda ha sede in Bretagna vicino a Rennes. Opera in Francia con il marchio Bridor de France e nel Regno Unito come Bridor UK: dove nel 2018, ha introdotto sul mercato una gamma di croissant dolci più piccoli da 70 grammi per soddisfare la domanda di porzioni ridotte nel Regno Unito. È uno dei principali fornitori di Pret a Manger, la catena inglese che ha aperto anche in Italia in partnership con Chef Express.