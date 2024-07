Misitano & Stracuzzi avvia la quotazione in Borsa

Misitano & Stracuzzi, uno dei brand più importanti in Italia nel settore delle essenze agrumarie, ha avviato l'iter per la quotazione in Piazza Affari. L'ammissione, preannunciata qualche giorno fa (leggi EFA News) è adesso prevista il 19 luglio 2024 al listino EGM, Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle pmi ad alto potenziale di crescita. Il debutto sul listino di Milano avverrà nei giorni successivi. La quotazione è a cura di Intermonte SIM, che ricopre il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA), Specialista e Global Coordinator.

L'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà poi individuato il prezzo finale per le azioni, sarà definito nel consiglio d'amministrazione fissato per l'11 luglio 2024. Saranno presenti azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares - PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Stracuzzi Holding, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l'esercizio 2024. L'azionariato prima dell'ammissione è al 100% di Stracuzzi Holding, riconducibile ad Antonio Stracuzzi, Emanuela Stracuzzi e Diego Stracuzzi in misura paritetica).

I componenti del consiglio d'amministrazione alla data di avvio delle negoziazioni saranno: Antonio Stracuzzi (presidente e amministratore delegato); Diego Stracuzzi (amministratore delegato); Emanuela Stracuzzi (amministratore delegato); Carlo Munafò (amministratore indipendente) e un altro amministratore indipendente.

Misitano & Stracuzzi è attiva dal 1922 nella trasformazione di agrumi e nella produzione di essenze e succhi di limone e arancia. Attualmente ha due stabilimenti in provincia di Messina: uno è a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove vengono prodotti gli oli essenziali. L'altro stabilimento è a Furci Siculo, sempre in provincia di Messina, dove vengono prodotti i succhi di agrumi. I ricavi consolidati per l'esercizio 2023 ammontano a 59 milioni di Euro: il 5,8% è generato in Italia, il 31,3% in Europa e il 62,9% nei Paesi extra-Ue.