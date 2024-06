Misitano&Stracuzzi viaggia verso la Borsa

Misitano & Stracuzzi, uno dei brand più importanti in Italia nel settore delle essenze agrumarie, punta a quotarsi in Borsa a Piazza Affari. Lo sbarco in Borsa (a cura di Intermonte) dovrebbe avvenire entro l'estate su Euronext Growth Milan (EGM), segmento dedicato alle pmi ad alto potenziale di crescita. Lo scrive Il Sole 24 Ore, spiegando che è previsto il collocamento sul mercato di circa il 20% del capitale: il primo passo ufficiale, sostengono fonti vicine al dossier, verrà fatto a breve, anche in funzione dell'andamento del mercato. La società oggi occupa 81 persone: ha chiuso il 2023 con un 59 milioni di Euro di fatturato, in rialzo del 42% rispetto a 41,5 milioni di Euro del 2022, mentre l'utile netto 2023 è stato di poco più di 7 milioni di Euro, un bel balzo in avanti rispetto al 2022 quando era attestato a 2 milioni di Euro. Il 63% del fatturato complessivo del 2023 proviene da clienti extra Ue: l'export, non a caso, incide sul fatturato per il 94%.

Misitano & Stracuzzi è attiva dal 1922 nella trasformazione di agrumi e nella produzione di essenze e succhi di limone e arancia. Attualmente ha due stabilimenti in provincia di Messina: uno è a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove vengono prodotti gli oli essenziali. L'altro stabilimento è a Furci Siculo, sempre in provincia di Messina, dove vengono prodotti i succhi di agrumi. Nel 2016, per consolidare la presenza nel mercato americano, è stata costituita la Misitano & Stracuzzi Usa Corp. con sede a New York, interamente controllata dalla capogruppo italiana.

Il nostro obiettivo -spiega Dario Stracuzzi, amministratore delegato del gruppo insieme ai fratelli e managing director della direzione Stucchi- è quello di mantenere salda la proprietà e la guida famigliare ma guardando al futuro. L'apertura al mercato dei capitali ha questo significato: e lo ha, a maggior ragione, in termini di sviluppo. Siamo già presenti negli Stati Uniti con una nostra controllata e ora ci avviamo ad aumentare la nostra capacità produttiva con due nuovi stabilimenti nell'area industriale di Giammoro, in provincia di Messina dove abbiamo programmato di investire circa 20 milioni di Euro".

L'azienda ha festeggiato 100 anni nel 2022, anno in cui i fratelli Antonio, Emanuela e Diego Stracuzzi, ossia la quinta generazione della famiglia, hanno realizzato un'operazione straordinaria di estrema importanza: il 52,9% del capitale in mano alla famiglia Misitano è stato acquistato da Stracuzzi holding nella quale sono convenute le altre quote rimanenti in capo alle persone fisiche. L'operazione ha portato al controllo totale della Stracuzzi Holding e, attraverso questa, al controllo della Misitano&Stracuzzi spa.