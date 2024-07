Coca-Cola Hbc Egitto, prestito da $130 milioni dalla Bers

Coca-Cola HBC, uno dei maggiori imbottigliatori di prodotti Coca-Cola al mondo, ha ottenuto un prestito da 130 milioni di dollari (pari a quasi 119 milioni di Euro) dalla Bers, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per sostenere ulteriori investimenti in Egitto. L'obiettivo primario è finanziare le sue esigenze di capex, cioè di flusso di cassa, e di capitale circolante: il prestito servirà anche a sostenere gli investimenti di Coca-Cola HBC nello sviluppo del personale e nelle pratiche commerciali sostenibili in Egitto.

Il prestito, sottolinea il comunicato ufficiale, sarà integrato da una sovvenzione di 750.000 dollari da parte del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) per promuovere l'implementazione di tecnologie avanzate per il trattamento delle acque reflue e di sistemi di gestione dell'acqua in Egitto, in linea con gli standard dell'Ue.

"La cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ci permette di continuare a crescere e a investire nell'innovazione e nelle più recenti tecnologie sostenibili -spiega Ahmed ElAfifi, general manager di Coca-Cola HBC Egitto-. Ci permette anche di aumentare le capacità dei nostri dipendenti e di realizzare le nostre ambizioni di responsabilizzazione dei giovani e delle donne. Faremo tutto questo attraverso programmi dedicati alla comunità egiziana, progetti di efficienza idrica ed energetica, affidamento alle energie rinnovabili, investimenti in refrigeratori a risparmio energetico, passaggio a sistemi automatizzati e innovazione digitale. Tutto questo concentrandoci su obiettivi comuni con la Banca, rappresentati dallo sviluppo di individui e dallo sviluppo di soluzioni commerciali sostenibili".

"Siamo molto lieti di firmare questo pacchetto di finanziamenti a Coca-Cola HBC e di sostenere ulteriormente il settore privato, un segmento chiave dell'economia egiziana -aggiunge il direttore generale della Bers per il Mediterraneo meridionale e orientale, Heike Harmgart-. Grazie al sostegno dei nostri partner del Fondo mondiale per l'ambiente, il nuovo finanziamento contribuirà anche ad alleviare l'inquinamento idrico attraverso la promozione di tecnologie avanzate per il trattamento delle acque reflue, nonché a favorire l'inclusione aumentando le opportunità di lavoro e di formazione per i giovani egiziani, a beneficio dell'economia locale."

L'Egitto è un membro fondatore della Bers: dall'inizio delle sue operazioni nel Paese nel 2012, la Banca ha investito quasi 11,9 miliardi di Euro in 178 progetti nel Paese. Le aree di investimento comprendono il settore finanziario, l'agroalimentare, l'industria manifatturiera e i servizi, oltre a progetti infrastrutturali come l'energia elettrica, i servizi idrici municipali e le acque reflue, nonché contributi per il miglioramento dei servizi di trasporto.

Nel dicembre 2023, Coca-Cola HBC è stata classificata per la settima volta come l'azienda di bevande più sostenibile al mondo dal Dow Jones Sustainability Indices, uno dei principali benchmark globali di sostenibilità. Questo riconoscimento, sottolinea la nota della società, "è il risultato della chiara visione e dell'impegno di Coca-Cola HBC in materia di sostenibilità, del suo approccio imprenditoriale e collaborativo, dei costanti investimenti in tecnologia e di un team altamente qualificato e impegnato".