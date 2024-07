Von der Leyen rieletta: "Reddito equo per agricoltori e nuova strategia alimentare"

Senza troppe sorprese, Ursula von der Leyen è stata rieletta presidente della Commissione Europea. A cinque anni esatti dall'inizio del suo primo mandato, ha ricevuto il voto favorevole di 401 eurodeputati su 707, con 284 contrari e 15 astenuti. Prima del voto, il presidente della Commissione ha presentato le sue priorità politiche per i prossimi cinque anni in un dibattito con gli europarlamentari, e invierà ora delle lettere ufficiali ai capi di Stato o di governo degli Stati membri invitandoli a presentare i loro candidati per i posti di commissario europeo. Il Parlamento organizzerà dopo l'estate una serie di audizioni pubbliche dei candidati nelle commissioni competenti. L'intero collegio dei commissari dovrà poi essere approvato dal Parlamento.

Tra le iniziative chiave illustrate da von der Leyen in vista del secondo mandato, figurano un nuovo Clean Industrial Deal per incentivare la decarbonizzazione e la crescita industriale e un Fondo europeo per la competitività per stimolare l'innovazione. Il rieletto presidente della Commissione UE ha annunciato che rafforzerà la sicurezza raddoppiando il personale di Europol e triplicando a 30mila il numero delle guardie costiere e di frontiera europee. Ha inoltre proposto uno scudo europeo per la democrazia per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere e un piano europeo per alloggi a prezzi accessibili.

Ha quindi proposto un piano per l'agricoltura modellato intorno alla problematica dei cambiamenti climatici. "Mi assicurerò che gli agricoltori europei siano remunerati con un reddito equo", ha detto, promettendo che, sulla base delle raccomandazioni in arrivo dal dialogo strategico sul futuro del comparto, la Commissione lavorerà a "una nuova strategia per il settore dell'agroalimentare europeo".

"La qualità della vita in Europa", ha proseguito von der Leyen, "dipende dalla disponibilità di un approvvigionamento sicuro e accessibile di alimenti locali di qualità. L’agricoltura è una parte fondamentale del nostro stile di vita europeo e deve sempre rimanere tale", ha detto. "Dobbiamo consentire agli agricoltori di lavorare la loro terra senza eccessiva burocrazia, sostenere le aziende agricole a conduzione familiare e premiare gli agricoltori che lavorano con la natura".