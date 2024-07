"Be Fruity!": torna campagna per consumo frutta e verdura

SGMarketing, società di consulenza di marketing specializzata nell'agroalimentare, presenta le attività estive della campagna promozionale "Be Fruity!’’che, attraverso contenuti e iniziative integrate e multicanale, sia sul campo che digitali, mira a catturare l'attenzione del pubblico al di fuori dei luoghi di acquisto. L'obiettivo è promuovere il consumo, coinvolgere attivamente il pubblico in attività divertenti e informative, offrire esperienze dirette con prodotti freschi, buoni e salutari e rafforzare il legame tra i consumatori e i brand partner, aumentando la loro visibilità e notorietà.

Nella terza edizione, sposano i valori di questo progetto e si fanno portavoce della categoria e del valore delle filiere le seguenti aziende: Consorzio Dolce Passione con la sua anguria, Agricola Don Camillo con il melone Dino,Cedior con i pomodorini Elisir, Marlene con la mela Giga, Metis con le sue susine, OP Agritalia con l’uva da tavola Piacere Viviana, Apofruit con Solarelli la Pesca e Nettarina di Romagna Igp. La campagna 2024, lanciata in occasione della fiera Rimini Wellness 2024, continua con un entusiasmante tour estivo che tocca le principali località balneari italiane e include un concorso a premi.

"Questa terza edizione di Be Fruity! rappresenta un'importante prospettiva di sviluppo del progetto ed amplia la nostra missione di promuovere il consumo di frutta e verdura incoraggiando abitudini alimentari sane e sostenibili", dichiara Chiara Cazzola di SG Marketing, ribadendo l'intenzione "di collaborare con i produttori nostri partner per diffondere un messaggio positivo attraverso molteplici attività che rendono il progetto ancora più coinvolgente ed accessibile".

Tra le attività della campagna, figura il tour di eventi in spiaggia Be Fruity!: iniziato lo scorso fine settimana con le tappe di Rimini e Riccione, il tour prevede sei tappe in alcune rinomate località balneari italiane tra Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Il tour mira a intercettare i consumatori nei luoghi di svago, offrendo momenti di degustazione di frutta tal quale e drink freschi, gustosi e nutrienti. Il corner Be Fruity! sarà allestito in ogni tappa del tour per offrire degustazioni gratuite e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Il Concorso instant-win con estrazione finale "L’Estate è Be Fruity!" è attivo dal 1° luglio al 25 agosto 2024 su befruity.it e coinvolge i consumatori in modo divertente, incentivandoli a scoprire i benefici del consumo di frutta e verdura, in particolare i prodotti protagonisti di questa edizione. Tutti i partecipanti, collegandosi al sito, potranno tentare la fortuna, registrarsi, prendere parte a un breve sondaggio e scoprire immediatamente se hanno vinto uno dei premi instant-win in palio - lo zaino American Tourister Take2Cabin Casual Backpack - e partecipare all’estrazione finale di 4 frullatori Ariete con tazza in vetro Vintage.

Quanto alla partecipazione a Rimini Wellness 2024, all'interno della Foodwell Expo, sezione dedicata all’alimentazione sana per chi pratica attività fisica, il progetto Be Fruity! ha attirato l'attenzione dei visitatori con uno stand dedicato. Presso lo stand, la nota influencer Virginia Fabbri ha creato ricette salutari e golose, offrendo spunti e idee per integrare frutta e verdura in modo creativo nella dieta quotidiana.

Sul fronte dei social media e delle collaborazioni con gli influencer, è prevista una ricca pianificazione di contenuti editoriali sul profilo Instagram Be Fruity! per amplificare la visibilità e la consapevolezza delle straordinarie qualità dei prodotti ortofrutticoli.