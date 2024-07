Turismo e logistica, esodo estivo: Anas sospende 906 cantieri

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’esodo estivo Anas (Gruppo FS Italiane), per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906 cantieri, il 70% dei cantieri ad oggi attivi presenti lungo la propria rete stradale e autostradale. I cantieri sono relativi a 1.278 interventi attivi per lavori di manutenzione: una volta sospesi, garantiranno una maggiore velocità di circolazione alle merci e ai turisti che si sposteranno lungo l'asse autostradale italiana durante questo periodo estivo.

“In vista dell’esodo estivo -spiega l’amministratore delegato Aldo Isi- abbiamo potenziato i presìdi su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri con l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro per tutti gli utenti il viaggio lungo gli itinerari di breve, media e lunga percorrenza della nostra rete”.

Lungo la rete Anas per l’ultimo weekend di luglio è atteso traffico in costante aumento, secondo il comunicato ufficiale Anas. "Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 20 luglio, e nel pomeriggio di domenica 21 luglio": spostamenti in crescita, a causa delle prime partenze e soprattutto per brevi weekend verso le località di villeggiatura e di mare, sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa domenica pomeriggio verso le grandi città. "L’intensificazione della circolazione lungo le strade si registrerà a partire dall’ultimo fine settimana di luglio per concludersi i primi giorni di settembre".



Sempre secondo la nota, gli itinerari interessati sono in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Domani sabato 20 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 21 luglio dalle 7.00 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: