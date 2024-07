McDonald’s Italia: Federico Barcella è il nuovo Technology Director

Cambio nel dipartimento Technology per McDonald’s: Federico Barcella è il nuovo Technology Director della sede italiana. Barcella fa parte di McDonald’s dal 2021, dove ha assunto il ruolo di Adoption Strategy & Planning Lead nel dipartimento Technology, coordinando il team nell’implementazione della strategia IT, nell’allineamento agli standard globali e nella selezione e gestione dei fornitori. Nel suo nuovo ruolo, guiderà la divisione Technology di McDonald’s Italia con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e l’adozione di soluzioni tecnologiche sia per i dipendenti sia per i consumatori.

Classe 1985, laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese all’Università degli Studi di Milano Bicocca, ha iniziato la sua esperienza professionale in Carrefour come IT Analyst e poi come Project Manager, dedicandosi a progetti di sviluppo di nuove soluzioni digitali. Ha proseguito poi la sua carriera in Cegid, azienda che si occupa di creare soluzioni di gestione aziendale basate sul cloud, dove ha ricoperto ruoli di sempre maggiore responsabilità all’interno del dipartimento IT, contribuendo allo sviluppo e all’implementazione di soluzioni innovative per il settore retail rivolte al business e al cliente.

“McDonald’s è una delle realtà di ristorazione più all’avanguardia a livello italiano e globale in termini di digitalizzazione", commenta Barcella. "Un elemento che ci permette da un lato di efficientare e semplificare il lavoro delle nostre persone, dall’altro di andare sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti, perché si sentano accolti e accompagnati nella loro esperienza presso i nostri ristoranti e non solo. Abbiamo tante novità in programma, sono entusiasta del lavoro che ci aspetta”.

Federico Barcella subentra a Paola Pavesi, che prosegue ora il suo percorso professionale nel Global McDonald’s Customer Experience Team come Senior Director archOS, diventando così parte attiva nel programma di trasformazione che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei clienti nei ristoranti McDonald’s di tutto il mondo attraverso lo sviluppo e l'innovazione delle piattaforme digitali e tecnologiche.