Agricoltura: mercato dei macchinari cresce a grandi passi

Nel 2023, il mercato globale dei macchinari per l'agricoltura, l'edilizia e l'industria mineraria ha raggiunto un valore di quasi 702,08 miliardi di dollari, con una crescita a un tasso annuo composto (Cagr) del 4,05% dal 2018. Si prevede che tale mercato crescerà da 702,08 miliardi di dollari nel 2023 a 980,9 miliardi di dollari nel 2028, a un tasso del 6,92%, quindi crescerà a un Cagr del 6,78% dal 2028 e raggiungerà 1,36 trilioni di dollari nel 2033. Ad affermarlo è il report "Agriculture, Construction and Mining Machinery Global Market Opportunities and Strategies to 2033".

Il mercato dei macchinari per l'agricoltura, l'edilizia e l'estrazione mineraria è segmentato per operazione in autonomo, semi-autonomo e manuale. Il mercato manuale è risultato il segmento più grande del mercato dei macchinari per l'agricoltura, l'edilizia e l'estrazione mineraria segmentato per operazione, rappresentando il 69,16% o 485,54 miliardi di dollari del totale nel 2023. In futuro, si prevede che il segmento semi-autonomo sarà quello in più rapida crescita in questo tipo di mercato segmentato per operazione, con un Cagr del 7,54% nel periodo 2023-2028.

L'Asia-Pacifico è stata la regione più grande nel mercato dei macchinari per agricoltura, edilizia e estrazione mineraria, rappresentando il 32,97% (231,45 miliardi di dollari) del totale nel 2023. Seguono l'Europa occidentale, il Nord America e le altre regioni. In futuro, le regioni in più rapida crescita in tale mercato saranno il Sud America e l'Africa, dove la crescita sarà rispettivamente a Cagr del 16,98% e del 14,30%. Questi mercati saranno seguiti da Medio Oriente e Nord America, dove si prevede una crescita a Cagr rispettivamente del 9,72% e del 6,51%.

Le principali opportunità nel mercato dei macchinari per agricoltura, edilizia e estrazione mineraria, segmentato per tipo, emergeranno nel segmento dell'edilizia, che guadagnerà 121 miliardi di dollari di vendite annuali globali entro il 2028. Le principali opportunità per tale mercato nel suo complesso, emergeranno nel segmento manuale, che guadagnerà 184,62 miliardi di dollari di vendite annuali globali entro il 2028. Le principali opportunità emergeranno nel segmento medio, che guadagnerà 120,31 miliardi di dollari di vendite annuali globali entro il 2028. Le dimensioni del mercato dei macchinari per agricoltura, edilizia e estrazione mineraria si accresceranno in maggior misura negli Stati Uniti, con 52,83 miliardi di dollari.