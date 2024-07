Coca Cola, cambio della guardia ai vertici

Coca-Cola Company ha annunciato che tre membri di lunga data del consiglio di amministrazione si ritirano dalle loro funzioni di amministratori a partire dal 1° agosto. Si tratta di Barry Diller, Alexis Herman e Marc Bolland, tre consiglieri che hanno lavorato insieme per 48 anni nel consiglio di amministrazione di The Coca-Cola Company.

“Ringrazio Barry, Alexis e Marc per gli anni di servizio e per l'importante leadership che hanno fornito alla nostra azienda -commenta James Quincey, presidente e amministratore delegato di The Coca-Cola Company-. Tutti e tre questi forti leader d'azienda hanno dato un contributo importante a modo loro, in modo distinto. Ci mancheranno e auguro loro il meglio”. Il presidente ha dichiarato che l'azienda continuerà a lavorare per rinnovare il consiglio di amministrazione con nuovi amministratori. “Il nostro consiglio di amministrazione -prosegue Quincey- è composto da un gruppo di leader molto capaci e ben attrezzati per supervisionare la nostra attività e rappresentare gli interessi dei nostri azionisti. Ci assicureremo che i futuri candidati contribuiscano all'esperienza collettiva del nostro consiglio, proprio come hanno fatto Barry, Alexis e Marc nel corso degli anni”.

Barry Diller è direttore di The Coca-Cola Company dal 2002 e presidente del comitato finanziario dal 2013. È presidente del consiglio di amministrazione e alto dirigente di IAC Inc., azienda leader nel settore dei media e di Internet. E' anche presidente del consiglio di amministrazione e dirigente di Expedia Group Inc. In precedenza è stato consulente speciale di TripAdvisor Inc. dal 2013 al 2017 e presidente e dirigente di quest'ultima dal 2011, quando è stata scorporata da Expedia Inc. al 2012. Diller è direttore di MGM Resorts International.

Alexis Herman, direttore di The Coca-Cola Company dal 2007. È presidente e amministratore delegato di New Ventures LLC, una società di consulenza per la gestione del rischio. E' presidente del Diversity Advisory Board di Toyota Motor Corp: in precedenza è stata presidente del comitato consultivo aziendale di Sodexo Inc., azienda di servizi integrati di gestione degli alimenti e delle strutture. In qualità di presidente della Task Force per le risorse umane di The Coca-Cola Company dal 2001 al 2006, Herman ha collaborato con l'azienda per individuare i modi per migliorare le politiche e le pratiche in materia di risorse umane in seguito alla risoluzione di una causa di lavoro nel novembre 2000. La manager è stata segretario del Lavoro degli Stati Uniti dal 1997 al 2001: in precedenza è stata direttore della Cummins Inc. e della Entergy Corp. Insieme a Diller, è direttore di MGM Resorts International.

Marc Bolland, direttore di The Coca-Cola Company dal 2015. È consulente senior di Blackstone Group International Partners LLP (Blackstone Europe). È stato presidente di Blackstone Europe dal 2019 al 2023 e responsabile delle operazioni di portafoglio europee di Blackstone dal 2016 al 2022. Blackstone è il più grande gestore di asset alternativi al mondo. Attualmente è direttore di Exor N.V., la hinding della famiglia Agnelli-Elkann. In precedenza è stato amministratore delegato e direttore di Marks & Spencer Group, un rivenditore internazionale multicanale con sede nel Regno Unito. È stato amministratore delegato e direttore di WM Morrison Supermarkets, una catena di supermercati leader nel Regno Unito. In precedenza è stato anche direttore operativo di Heineken N.V., uno dei maggiori produttori di birra al mondo, e membro del consiglio di amministrazione di Heineken. È stato direttore di International Consolidated Airlines Group.