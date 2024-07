Misitano & Stracuzzi in borsa: capitalizzazione per circa 88 mln euro

Misitano & Stracuzzi S.p.A., uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, riferisce la conclusione dell'offerta, realizzata esclusivamente attraverso un collocamento privato, riservata in Italia a investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 2, lett. e) del Regolamento UE 1129/2017, nonché all’estero ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan (Egm), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in euro 2,92 per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa euro 88 milioni, incluse le Price Adjustment Shares (Pas) non quotate. L’offerta ha avuto ad oggetto: 1) n° 6.060.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “azioni di nuova emissione”) rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall’Assemblea degli azionisti di Misitano & Stracuzzi in data 11 luglio 2024; 2) n° 606.000 azioni (pari a circa il 10% delle Azioni di Nuova Emissione), in vendita da parte di Stracuzzi Holding a servizio dell’opzione greenshoe (le “azioni oggetto dell’Opzione di Over-Allotment” e, insieme alle Azioni di Nuova Emissione, le “azioni in offerta”).

L’ammontare complessivo dell’Offerta ammonta a circa euro 19,5 milioni, includendo l’integrale esercizio della Greenshoe. La capitalizzazione della Società attesa al primo giorno di negoziazione è pari a circa euro 88 milioni, incluse le Pas, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l’esercizio 2024.

Le azioni oggetto dell’Offerta, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale della Società post Offerta incluse le Pas non quotate, e circa il 25,2% delle azioni ordinarie oggetto di negoziazione. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 29 luglio 2024.