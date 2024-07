Nestlé: crescita organica a +2,1% nel primo semestre 2024

Il Gruppo Nestlé ha comunicato il bilancio del primo semestre 2024, che mostra segni di miglioramento su vari fronti. La crescita organica è stata del 2,1%, con una crescita interna reale positiva (Rig) dello 0,1% per il primo semestre e del 2,2% per il secondo trimestre, in miglioramento in tutte le zone e categorie. Le vendite totali dichiarate risultano in calo a 45 miliardi di franchi svizzeri (-2,7%), con un impatto del cambio estero del -4,4% e dismissioni nette del -0,4%.

Il margine di utile operativo di negoziazione sottostante (Utop) è aumentato di 30 punti base al 17,4% su base dichiarata e di 40 punti base a valuta costante. Il margine di utile operativo di negoziazione (Top) è aumentato di 50 punti base al 16,4% su base dichiarata.

L'utile per azione sottostante è in aumento del 3,3% a valuta costante (-1,0% su base dichiarata a 2,40 franchi svizzeri). L'utile per azione è in aumento dell'1,8% a 2,16 franchi svizzeri su base dichiarata. Il flusso di cassa libero è in aumento da 0,6 miliardi di franchi svizzeri a 4,0 miliardi di franchi svizzeri.

L'azienda ha quindi aggiornato le previsioni per l'intero anno 2024. In particolare, è prevista una crescita organica delle vendite di almeno il 3%. Si prevede che gli utili per azione sottostanti in valuta costante aumenteranno a un tasso medio a una sola cifra. Le indicazioni sul margine di profitto operativo di trading sottostante sono invariate con un previsto aumento moderato.

"È tornata la crescita interna reale positiva", ha commentato Mark Schneider (foto), amministratore delegato di Nestlé. "Abbiamo registrato una crescita migliorata in termini di volume e mix in tutto il Gruppo nel secondo trimestre. Nestlé Health Science si sta riprendendo come previsto ed è pronta per una seconda metà dell'anno solida. Guardando al resto dell'anno, continueremo a guidare Rig lanciando innovazioni che affrontano le tendenze dei consumatori e facendo crescere i nostri grandi marchi iconici. Allo stesso tempo, abbiamo visto i prezzi scendere più velocemente del previsto. Pertanto, riteniamo prudente modificare le nostre previsioni per l'anno, con una crescita organica delle vendite che ora dovrebbe essere di almeno il 3%".

La crescita organica è stata del 2,1%. Il Rig è stato dello 0,1%, rafforzandosi nel secondo trimestre al 2,2%, con un miglioramento generalizzato in tutte le aree geografiche e categorie. I prezzi sono cresciuti del 2,0%, decelerando allo 0,6% nel secondo trimestre, riflettendo in gran parte un'elevata base di confronto nel 2023 e maggiori investimenti in crescita. Per area geografica, la crescita organica è stata guidata dall'Europa e dai mercati emergenti. Nei mercati sviluppati, la crescita organica è stata dell'1,0%, guidata dai prezzi con Rig negativo. Nei mercati emergenti, la crescita organica è stata del 3,7%, guidata dai prezzi e da un Rig quasi invariato.

Per categoria di prodotto, il caffè è stato il principale fattore di crescita organica con una crescita a una cifra media, supportato dai tre principali marchi di caffè globali Nescafé, Nespresso e Starbucks.

Il PetCare ha registrato una crescita a una cifra media, guidata dal continuo slancio dei marchi premium basati sulla scienza, Purina Pro Plan, Fancy Feast e Purina One.

Le vendite di dolciumi sono cresciute a un tasso elevato a una cifra, guidate da KitKat e dai principali marchi locali. L'acqua ha registrato una crescita a una cifra media, sostenuta dal continuo slancio del brand Sanpellegrino e da una ripresa di Perrier. Le vendite di alimenti per l'infanzia sono cresciute a un tasso basso a una cifra, sulla base del continuo slancio di prodotti Nan, Lactogen e oligosaccaridi del latte umano (Hmo). La crescita di Nestlé Health Science è diventata positiva, con miglioramenti delle vendite nella maggior parte dei segmenti nel secondo trimestre. Il piano di integrazione è pienamente in carreggiata. I prodotti lattiero-caseari hanno registrato una crescita pressoché piatta, poiché le soluzioni culinarie lattiero-casearie hanno osservato una crescita robusta, compensando un calo delle vendite di creme da caffè e latticini a temperatura ambiente.

Nella cucina, Maggi ha registrato una crescita robusta, compensata dai surgelati in Nord America. Per canale, la crescita organica delle vendite al dettaglio è stata del 2,0%. Le vendite di e-commerce sono cresciute del 10,6%, raggiungendo il 18,2% delle vendite totali del Gruppo. La crescita organica dei canali fuori casa è stata del 3,8%.

Le cessioni nette hanno avuto un impatto sulle vendite pari a -0,4%, in gran parte dovuto alla creazione di una joint venture con Pai Partners per il business della pizza surgelata di Nestlé in Europa.