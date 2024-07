Caporalato, ispezionate 109 aziende agricole in 5 province

Il comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale previdenza sociale hanno effettuato un servizio congiunto di vigilanza straordinaria nel settore agricolo nelle province di Mantova, Modena, Latina, Caserta e Foggia. Alle indagini ha contribuito, in fase di pianificazione, anche l’Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Sono state ispezionate complessivamente 109 aziende agricole di cui 62, pari al 56,9%, presentavano delle irregolarità: su 505 lavoratori controllati, 236, ossia il 46,7% sono risultati irregolari: tra questi 3 erano minorenni e 136 cittadini extracomunitari. Ben 64 sono i lavoratori impiegati completamente “in nero”: 23 sono manodopera straniera sprovvista di regolare permesso di soggiorno.

Come esito dei controlli, sottolinea il comunicato ufficiale, "sono stati elevati 27 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per un importo pari a 76.500 Euro, di cui 17.000 Euro per lavoro “in nero”, 7.000 Euro per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 3.000 Euro per entrambe le ipotesi. Sono state elevate ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 475.932 Euro.

Con riferimento alle attività di rilevanza penale, aggiunge la nota, "sono state deferite a vario titolo all’Autorità Giudiziaria 56 persone, di cui 3 per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, 46 per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 6 per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) e una per furto di energia elettrica".

I controlli effettuati hanno evidenziato come, in tutte le cinque province di riferimento, dopo il decesso del cittadino indiano Singh Satnam avvenuto nella provincia di Latina, alcuni imprenditori agricoli abbiano assunto 143 lavoratori (28% del totale di 505 lavoratori controllati) con contratti di lavoro stagionale a decorrere dalla fine di giugno con termine il 31 agosto 2024.

Provincia di Latina

Nella provincia di Latina sono state controllate 34 aziende di cui 14 sono risultate irregolari (41%) e 3 sono state sospese (9%): 130, invece, sono i lavoratori controllati, dei quali 32 irregolari (24%) e 5 completamente “in nero” (4%). In particolare, nel corso di un accesso ispettivo esperito all’interno di un’azienda agricola, 7 lavoratori extracomunitari hanno tentato la fuga alla vista dei Carabinieri: raggiunti e identificati, i 7 lavoratori sono risultati sprovvisti di adeguata formazione e informazione nonché in possesso di un contratto di lavoro subordinato di tipo stagionale con decorrenza dal 1°luglio al 31 agosto, quindi successivo alla morte del bracciante agricolo Singh Satnam.

Provincia di Mantova

Nella provincia di Mantova sono state controllate 11 aziende di cui 8 sono risultate irregolari (73%) e 3 sono state sospese (27%). I rapporti di lavoro esaminati sono stati 57, per 24 dei quali (42%) sono state accertate delle irregolarità mentre 6lavoratori sono risultati impiegati completamente “in nero” (10%).

Provincia di Modena

Nella provincia di Modena sono state controllate 28 aziende di cui 14 sono risultate irregolari (50%) e 5 sono state sospese (18%). I lavoratori controllati sono stati 124,dei quali 40 irregolari (32%) e 5 completamente “in nero” (4%).

Provincia di Caserta

Nella provincia di Caserta sono state controllate 20 aziende di cui 16 sono risultate irregolari (80%) e 11 sono state sospese (55%). 75 sono stati i lavoratori controllati, dei quali 38 irregolari (50%) e 20 completamente “in nero” (27%). In particolare, durante un’ispezione effettuata all’interno di un’azienda agricola, è stato riscontrato come l’azienda sottraesse energia elettrica alla rete d’illuminazione pubblica mediante un allaccio abusivo.

Provincia di Foggia

Nella provincia di Foggia, sono state controllate 16 aziende di cui 10 sono risultate irregolari (62%) e 5 sono state sospese (31%). In questo caso i lavoratori controllati sono stati 119, dei quali 38 irregolari (32%) e 28 completamente “in nero”(23%).