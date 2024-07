Misitano&Stracuzzi, primo giorno in borsa col botto

Esordio col botto in borsa per Misitano & Stracuzzi, uno dei principali operatori italiani business to business attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, le cui negoziazioni delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan, sono state avviate oggi.

Le azioni della società siciliana hanno aperto le negoziazioni ad un prezzo pari a Euro 3,20 per azione (+9,6% circa rispetto al prezzo di offerta e hanno chiuso a Euro 3,03 (+3,8% circa rispetto al prezzo di offerta).

Al termine della seduta, la capitalizzazione della società incluse le Price Adjustment Shares ("PAS") non quotate è risultata pari a circa Euro 91 milioni.

Emanuela Stracuzzi, co-ad della società insieme ai fratelli Antonio (presidente e co-ad, e Diego (co-ad), nel discorso durante la cerimonia, ha così commentato: "Oggi celebriamo un momento storico, carico di emozioni per noi tre fratelli e per Misitano & Stracuzzi, un'azienda che ha saputo trasformare la tradizione siciliana della lavorazione degli agrumi in un simbolo di eccellenza a livello internazionale. Con immenso orgoglio diamo inizio alla Misitano & Stracuzzi come società quotata in Borsa. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i nostri dipendenti che ogni giorno contribuiscono con dedizione e professionalità al successo della nostra azienda. E agli investitori, che hanno creduto nella nostra visione, e che hanno dato non solo fiducia al nostro progetto ma anche un contributo significativo per accelerarne la crescita. Un sentito ringraziamento ai miei fratelli: l'equilibrio seppure nella diversità è stato la nostra forza, congiuntamente alla stima reciproca nel puntare sempre più in alto verso un nuovo percorso virtuoso, ed un futuro fatto di crescita sostenibile e successo condiviso".

L'ammontare complessivo dell'offerta è stato pari a circa Euro 19,5 milioni, e le azioni oggetto dell'offerta, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale.

Al successo dell'operazione hanno contribuito diversi advisor: Intermonte, in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor; Emintad Italy in qualità di Financial Advisor; Chiomenti in qualità di consulente legale e fiscale della Società e del Global Coordinator KPMG in qualità di società di revisione; Adagio23 in qualità di consulente per la verifica dei dati extracontabili ed HEAR-ir in qualità di Advisor Comunicazione e PR.