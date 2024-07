Heineken, semestrale difficile

Heineken ha presentato i risultati del primo semestre 2024 chiuso con ricavi netti in crescita organica del 6% a 14,8 miliardi di Euro. La crescita per ettolitro è del 4,3%, in volume la crescita organica è del 2,1% a 118,2 milioni di ettolitri. L'utile operativo è attestato a 1,542 miliardi in calo del 4,5% sul 2023; l'utile operativo beia (ossia before exceptional items and amortisation of acquisition-related intangible assets) è attestato a oltre 2 miliardi di Euro, in crescita organica del 12,5%. Il dato resta comunque al di sotto delle attese degli analisti del 13,2%. Gli analisti mettono in risalto anche che il gruppo olandese ha svalutato il valore del suo investimento, cioè una partecipazione del 40%, in China Resources Beer, causando una perdita netta.

In base ai numeri del semestre il birrificio ha fornito un aggiornamento delle previsioni per l'intero anno: l'utile operativo dovrebbe crescere organicamente tra il 4% e l'8%. Gli analisti restano dubbiosi sul fatto che il birrificio abbia alzato la sua guidance di profitto per l'intero 2024 anche se la crescita del profitto operativo semestrale ha mancato le stime e ha subito una svalutazione di 874 milioni di Euro. Non è un caso che ieri, lunedì 29 luglio, il titolo abbia perso in Borsa oltre 10,38% anche se oggi guadagna qualcosa in apertura (+1,4%).

“Abbiamo realizzato una solida prima metà dell'anno, con una crescita organica del fatturato netto del 6% e dell'utile operativo del 12,5% -ribadisce Dolf van den Brink, ceo e presidente del Comitato esecutivo-. La regione delle Americhe si è distinta per il mix di portafoglio e per le importanti iniziative di risparmio in corso, che hanno portato a un forte miglioramento dell'utile operativo, in particolare in Brasile e in Messico. L'Apac è tornata a crescere, trainata dall'India e con la stabilizzazione del mercato vietnamita della birra. In Africa stiamo affrontando attivamente la volatilità. In Europa abbiamo guadagnato quote di mercato nella maggior parte dei nostri mercati e il volume di birra è leggermente aumentato rispetto all'anno scorso, nonostante il maltempo di giugno".

"La nostra strategia EverGreen continua a dare forma alla nostra attività -prosegue il presidente-. I volumi di birra premium sono cresciuti del 5%, trainati dal marchio Heineken,con un incremento del 9%. Abbiamo consolidato la leadership nella categoria Low & No-alcohol, con Heineken 0.0 in crescita del 14%. Siamo sulla buona strada per realizzare 500 milioni di Euro di risparmi lordi per il 2024: questo ci conseitirà di investire nella crescita della categoria e nella creazione di marchi forti".

"Nel secondo semestre -conclude van den Brink-, aumenteremo sensibilmente gli investimenti nelle spese di mercato e di vendita, con incrementi notevoli nei mercati chiave. Aggiorniamo le nostre previsioni per l'intero anno, prevedendo una crescita organica dell'utile operativo compresa tra il 4% e l'8%, che riflette la nostra fiducia nei risultati e il nostro impegno a investire nella crescita della categoria.la nostra fiducia nei risultati e l'impegno a investire per la crescita e per garantire il futuro della nostra attività”.