Elica, semestre in calo costringe ad abbassare la guidance

Il consiglio di amministrazione di Elica, azienda di Fabriano (An) produttrice di cappe aspiranti e di piani cottura, ha approvato i risultati del primo semestre 2024 chiuso con ricavi a 237,4 milioni di Euro in calo del 6,8% rispetto al primo semestre 2023 nonostante il miglioramento (+3%) realizzato nel secondo trimestre 2024 rispetto al primo trimestre dell’anno. L'ebitda si è attestato a 16,7 milioni di Euro (7% sui ricavi), l'ebit a 5,1 milioni di Euro (2% sui ricavi). Il risultato netto normalizzato è a 1,8 milioni di Euro, la posizione finanziaria netta normalizzata è negativa per 44,9 milioni di Euro.

La divisione Cooking, che rappresenta il 78% del fatturato totale, ha registrato una flessione del 4,1% (-3,5% organica) un andamento che riguarda tutte le categorie di prodotto, ma soprattutto le vendite a marchio proprio, scese del 10,3% (-8,7% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2023, "in linea con l’andamento del mercato", sottolinea il comunicato ufficiale. Crescono, invece, le vendite OEM (canale marchi terzi), per cui si registra un incremento del 5,8% (5% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2023, concentrata soprattutto in Europa e in America. Si assiste, aggiunge la nota, "a una crescita del business in Nord America del +5% rispetto ai primi sei mesi del 2023", grazie all’ingresso di nuovi clienti e al lancio di nuovi prodotti.

Con questi numeri Elica ha abbassato la guidance 2024. L'outlook per l'intero anno prevede ricavi attesi nel range di 460-465 milioni di Euro, "a causa di un ulteriore rallentamento nelle ripresadi mercato". Prosegue la pressione sui margini, sottolinea l'azienda, "a seguito dell’impatto degli investimenti in prodotto, marketing, rebranding e comunicazione a supporto della crescita del progetto di trasformazione del Cooking e della difesa delle quote di mercato, in un contesto di mercato e di price-mix in peggioramento". La posizione finanziaria netta attesa è "in linea con il 2023".

“Nonostante un contesto che continua ad essere sfavorevole in tutte le nostre principali geografie, i risultati del secondo trimestre confermano la solidità dei nostri fondamentali e la flessibilità del nostro modello di business -spiega Francesco Casoli, presidente esecutivo di Elica-. I prodotti, i progetti e le persone sono quelle giuste. Se è vero che ogni crisi ha un inizio e una fine, siamo fiduciosi che le azioni e i progetti di oggi ci permetteranno di cogliere al meglio le opportunità di domani”.

“Il settore rimane in forte contrazione, ma non molliamo -aggiunge Giulio Cocci, amministratore delegato diElica-. Abbiamo tenuto sui margini in una fase di investimenti significativi a supporto del processo di trasformazione del Cooking, investimenti che riteniamo cruciali per il nostro futuro. Siamo stati molto bravi nella gestione dei costi e stiamo lavorando per gestire sempre più da vicino quei mercati ad alto potenziale dove non abbiamo ancora una presenza diretta. Questo anche in virtù dell’esperienza di successo avviata in Nord America, dove stiamo raccogliendo risultati promettenti grazie alla nuova strategia di distribuzione e a nuove iniziative che riguarderanno anche l’Europa. La nostra visione è molto chiara e portiamo avanti il nostro progetto in un’ottica di mediotermine, certi che alla fine i risultati arriveranno”.