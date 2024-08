MeEat implementa nuovo software per prodotti di largo consumo

La startup agritech finlandese utilizza Centric PLM per ottimizzare i processi

California Centric Software, leader di mercato nella gestione del ciclo di vita del prodotto, annuncia che MeEat Food Tech, startup finlandese del settore alimentare a base vegetale, ha implementato Centric PLM, software che fornisce le soluzioni aziendali più innovative per la pianificazione, la formulazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento, la produzione e la vendita di prodotti di largo consumo. Il software opera nei settori food & beverage, grocery, food service e retail multicategoriale per raggiungere gli obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale. I l nuovo software soddisfa i piani di MeEat: l'azienda finlandese sapeva di aver bisogno di un modo migliore per ottimizzare i processi, promuovere l'innovazione e ottenere il controllo dei dati per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di crescita e ha scelto Centric PLM come base.

Il software implementa la strategia di MeEat, startup alimentare a base vegetale fondata nel 2020, che è quella di ispirare il mondo ad adottare alimenti a base vegetale. il suo marchio, Muu, è leader di mercato in Finlandia con il 17% di quota di mercato nel settore delle alternative alla carne. Ad oggi, MeEat ha lanciato 50 prodotti sul mercato e nel dicembre 2023 ha lanciato i primi prodotti Muu nella più grande catena di vendita al dettaglio della Germania. " Il nostro obiettivo è quello di aumentare la penetrazione della categoria attirando nuovi consumatori con il nostro portafoglio in espansione, dai prodotti sostitutivi della carne ad altri tipi di alimenti a base vegetale - spiega Janna Oksanen, category manager di MeEat - Quest'anno puntiamo a crescere nei settori della ristorazione, dell'industria e dell'export. Il PLM migliora i nostri processi di sviluppo di nuovi prodotti, il modo in cui ideiamo e rende la ricerca di informazioni molto più semplice e veloce: c i aiuta a gestire il nostro portafoglio in modo più efficace, il che è essenziale quando ci si espande in nuovi mercati. Aiuta a gestire il nostro portafoglio in modo più efficace, che è essenziale quando si espande in nuovi mercati". Mentre l'implementazione è ancora in corso, i team rimangono altamente impegnati. "I nostri team -conferma la manager-- sono motivati e impegnati a compilare i dati dei materiali e le informazioni sui prodotti il più presto possibile, poiché tutti comprendono i vantaggi del PLM e il loro atteggiamento è stato grande".

Il rapporto positivo con Centric durante tutto il lancio è stato un ingrediente fondamentale per il successo. Oksanen condivide: "Centric è stata molto collaborativa e di supporto durante tutto il progetto, ogni richiesta è stata presa in considerazione rapidamente". MeEat è ottimista sul potenziale futuro del PLM, in aggiunta al ROI già raggiunto nello sviluppo dei prodotti, nell'innovazione e nel risparmio di tempo grazie a un archivio dati centralizzato. Il nuovo software, conclude la manager, "migliorerà la gestione del nostro portafoglio, portando a margini più elevati e progetti più efficaci".

"Siamo entusiasti che MeEat abbia lanciato PLM con successo e abbia raggiunto risultati impressionanti così rapidamente - afferma Chris Groves, ceo di Centric Software-. Siamo impazienti di poter contare su una partnership a lungo termine e sulla crescita continua e il successo di MeEat nel raggiungimento del suo obiettivo di rendere l'industria alimentare più sostenibile".