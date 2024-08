Usa: dal governo da 400 mln dollari per irrigazione

Il segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti d'America Tom Vilsack ha annunciato che il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) investirà 400 milioni di dollari in almeno 18 distretti di irrigazione per aiutare gli agricoltori a continuare la produzione di materie prime e al contempo a conservare l'acqua in tutto l'Occidente. Tale finanziamento, che sosterrà i distretti di irrigazione e i produttori nell'uso di tecnologie innovative per il risparmio idrico e pratiche agricole, producendo al contempo materie prime che fanno risparmiare, dovrebbe conservare fino a 50mila acri-piedi di acqua utilizzata su 250mila acri di terreno irrigato in produzione, espandendo e creando al contempo nuove opportunità di mercato sostenibili.

Tale finanziamento si basa sul programma del governo federale sulla conservazione dell'acqua, per aumentare l'efficienza dell'uso idrico, aggiornare le infrastrutture esistenti e rafforzare complessivamente la sicurezza idrica negli Stati occidentali. Con la conservazione dell'acqua resa possibile dall'agenda Investing in America, il Bureau of Reclamation del Dipartimento degli Interni ha annunciato a maggio 2024 di aver scongiurato l'immediata possibilità che i bacini del Colorado River System scendessero a quote criticamente basse, minacciando la distribuzione dell'acqua e la produzione di energia. "Grazie a investimenti record nella conservazione e a un'idrologia migliorata, i livelli del lago Mead oggi sono i più alti da maggio 2021. L'amministrazione sta ora lavorando per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine concentrandosi sulla conservazione dell'acqua a lungo termine in diversi bacini nell'ovest", si legge in una nota dell'Usda.

"I produttori agricoli sono la spina dorsale delle comunità rurali in tutto l'Ovest e molti di loro stanno lottando in condizioni di siccità prolungata", ha affermato Vilsack. "L'Usda sta adottando un approccio 'a mani libere' per aiutare ad affrontare questa sfida, comprese queste nuove partnership con i distretti di irrigazione per supportare i produttori. Vogliamo ampliare gli strumenti disponibili per far sì che gli agricoltori continuino a coltivare, conservando al contempo volontariamente l'acqua ed espandendo i mercati per le materie prime che risparmiano acqua".