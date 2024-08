Vinitaly.Usa: Regione Lazio e Arsial invitano le aziende a partecipare

La Regione Lazio e Arsial invitano le aziende laziali del settore vino e distillati, a partecipare alla manifestazione Vinitaly.Usa, in programma al Navy Pier di Chicago il 20 e il 21 ottobre prossimi. Vinitaly.Usa è un grande evento internazionale B2B, organizzato da Veronafiere in collaborazione con Italian Trade Agency (Ita) e l’Italian American Chamber of Commerce of Midwest, nato con l’obiettivo di favorire la nascita di relazioni commerciali tra produttori italiani e i buyer del Midwest Usa. Le aziende laziali avranno a disposizione postazioni indipendenti, dedicate sia alla mescita che agli incontri B2B. Gli espositori potranno, inoltre, usufruire del sistema di matchmaking dell’evento.

Connesse alla partecipazione istituzionale, sono previste masterclass dedicate a vini e distillati laziali e altre attività promozionali volte a valorizzare le eccellenze enologiche regionali, tra le quali un’iniziativa di grande impatto all’interno dei prestigiosi magazzini Nordstrom di Chicago, nella due giornate antecedenti l’evento.

La collettiva regionale per Vinitaly.Usa può ospitare massimo 15 imprese del settore. Arsial invita tutte le aziende del Lazio in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, a trasmettere la propria richiesta di adesione completa di allegati entro le ore 23:59 del giorno 13/08/2024, a mezzo Pec e in formato pdf, all’indirizzo: [email protected]

In considerazione del sostegno di Regione Lazio e Arsial, per le imprese ammesse alla collettiva non è previsto alcun costo di partecipazione, fatta eccezione per una cauzione di 500 euro che sarà restituita al termine della manifestazione.

Le aziende che hanno manifestato il proprio interesse in risposta alla call pubblicata il 4 luglio 2024, hanno priorità per l’ammissione. Le richieste pervenute successivamente, saranno considerate in base all’ordine cronologico di arrivo. L’agevolazione, concessa nell’ambito del regime “de minimis”, non include le spese per trasferta e soggiorno, che restano interamente a carico delle aziende partecipanti.