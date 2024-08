Ieg, guidance al rialzo dopo semestrale da record

Italian Exhibition Group ha chiuso il primo semestre 2024 con un record di ricavi a 131,9 milioni di Euro, in aumento del 13,2%, ossia in rialzo di 15,3 milioni rispetto a 116,6 milioni registrati nel primo semestre 2023. L'ebitda adjusted è attestato a 36 milioni di Euro, il 27,3% dei ricavi (in miglioramento del 3,4%) e il 29,5% in più (pari a 8,2 milioni di Euro) rispetto al 30 giugno 2023 quando l'ebitda era a 27,8 milioni. Il dato, sottolinea il comunicato ufficiale della società, è stato "trainato in particolare dall'aumento dei volumi nella linea di business eventi organizzati".

Il gruppo chiude il primo semestre con un utile pari a 20,1 milioni di Euro, il 15,3% sui ricavi e in aumento del 90,2%, pari a 9,5 milioni in più, rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, in cui l'utile si attestava a 10,6 milioni. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 è pari a 87,8 milioni di Euro, in miglioramento del 7,5% (pari a 7,1 milioni di Euro) rispetto al primo semestre del 2023 in cui era a 94,8 milioni, e in peggioramento di 15,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2023 "per effetto degli investimenti, le attività di M&A e i dividendi pagati nel corso del semestre". La posizione finanziaria netta monetaria si posiziona a 43,5 milioni di Euro, contro 60,9 del 30 giugno 2023.

"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati del primo semestre che presentano segnali di rafforzamento della crescita rispetto alle attese, grazie alle azioni intraprese in esecuzione del Piano Strategico 2023-2028 -spiega l’amministratore delegato del Gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni-. I risultati record della prima parte dell’anno sono frutto non solo della crescita dei nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati, quali Vicenza Oro, Sigep e Rimini Wellness, ma anche di quelli che rappresentano lo sviluppo del nostro portafoglio prodotti sia in Italia, con KEY, che all’estero con Sigep Asia a Singapore e Drone Show robotics, Mundo Geo Connect, Space BR e eVTOL in Brasile".

Come ha sottolineato l'amministratore delegato i ricavi della linea di business Eventi organizzati nel primo semestre 2024 hanno rappresentato il 57% del fatturato del gruppo al 30 giugno 2024: sono stati pari a 75,6 milioni di Euro, in aumento del 57% ossia di 15,3 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il comparto dei servizi, che rappresenta il 9% dei ricavi del gruppo, "consuntiva una crescita a doppia cifra e in particolare i servizi di manifestazione segnano un +36% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, mentre il fatturato dei servizi digital cresce del +29%".

"Buone le performance anche nel segmento dei servizi correlati sia in termini di fatturato sia di marginalità -aggiunge Peraboni-. Il piano di investimenti a supporto della crescita del Piano Strategico sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate con l’obiettivo di creare degli spazi temporanei all’altezza di quelli esistenti, per accogliere già nella seconda parte dell’anno i nostri espositori di Vicenzaoro September ed Ecomondo. Nella seconda parte dell’anno prevediamo di vedere confermati i trend di crescita sui principali eventi per i quali stiamo già registrando un booking superiore alle attese, che ci permette di alzare la guidance sui risultati economico finanziari previsti per il 2024”.

In base ai risultati record ottenuti nel primo semestre la società riminese ha deciso di cambiare (in aumento) la guidance per tutto il 2024. "I risultati consuntivati nel primo semestre dell’anno -sottolinea la società- evidenziano, rispetto alle stime incluse nel Piano Strategico 2023-2028 per l’esercizio in corso, un rafforzamento della crescita, sia in termini di fatturato sia in termini di marginalità operativa. Su queste basi e in ragione del positivo andamento del booking per il secondo semestre la direzione ritiene di poter migliorare le stime sull’esercizio 2024 con ricavi attesi tra 240 e 244 milioni di Euro dal range tra 234 e 239 milioni di Euro nel Piano Strategico 2023-2028, un ebitda adjusted tra 60 e 63 milioni di Euro (dalla forbice tra 56 e 58 milioni di Euro nel Piano strategico 2023-2028), una posizione finanziaria netta tra 67 e 71 milioni di Euro e una posizione finanziaria netta monetaria di 27 e 31 milioni di Euro (dalla forbice tra 66 e 70 milioni di Euro nel Piano Strategico 2023-2028)".

