Usa: dazi sul miele ma si prevede aumento prezzi

Negli Usa, le misure protezionistiche sul miele adottate a luglio dovrebbero determinare un sensibile aumento dei prezzi del prodotto. Il pacchetto di misure anti-dumping del Dipartimento federale del Commercio (Doc) ha imposto dazi retroattivi che potrebbero ammontare a circa 50 milioni di dollari in dazi aggiuntivi del settore sulle importazioni di miele fino al 2022, quando i dazi anti-dumping sono stati imposti per la prima volta a diverse aziende in quattro dei maggiori paesi esportatori. Si tratta di Argentina, Brasile, India e Vietnam (l'Ucraina è stata esclusa dai dazi per ragioni geopolitiche). Tariffe antidumping che oscillano dal 5,52% all'83,72% sono state imposte alle aziende dei quattro paesi il 1° giugno 2022 e sono efficaci per cinque anni, in attesa di altre azioni.

Il 5 luglio, il Doc ha pubblicato i suoi risultati preliminari riguardanti alcuni esportatori in Argentina e Vietnam. I dazi antidumping sulle importazioni di miele dall'Argentina sono stati aumentati dal 16,9% al 58,34% e saranno equivalenti ad aumenti di prezzo da 35¢ a 45¢ per libbra di miele. Secondo fonti del settore, i dazi antidumping sui due maggiori esportatori di miele dal Vietnam sono stati aumentati dal 60,03% al 100,54% e al 154,47% e saranno equivalenti ad aumenti di prezzo da 30¢ a 35¢ per libbra.

I prezzi del miele importato al 26 luglio variavano tra $ 1,36 e $ 1,55 per libbra dall'Argentina, $ 1,24 e $ 1,55 dal Brasile, 87 centesimi e $ 1,40 dall'India e 84 centesimi e $ 1,22 dal Vietnam, secondo il National Honey Report del Dipartimento federale dell'Agricoltura (Usda).

Le importazioni di miele hanno rappresentato circa l'80% del miele totale utilizzato negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati dell'Usda. L'India è il principale esportatore di miele negli Stati Uniti dal 2021, rappresentando il 39% delle importazioni totali nel 2023, seguita da Argentina (23%), Brasile (11%) e Vietnam (6%), con circa altri 70 paesi che costituiscono il restante 21%.

Secondo l'Usd, gli Stati Uniti hanno utilizzato circa 550 milioni di libbre di miele nel 2023: si tratta del secondo dolcificante calorico più utilizzato. La produzione di miele negli Stati Uniti è diminuita drasticamente negli ultimi due decenni, in parte a causa delle importazioni a prezzi più bassi. La produzione nazionale di miele nel 2023 è stata stimata in 139 milioni di libbre (69.500 tonnellate), in calo di quasi il 40% rispetto al 2000. Le importazioni in quel periodo sono aumentate del 120%, raggiungendo 439 milioni di libbre (219.500 tonnellate) nel 2023.

Attestandosi a 550 milioni di libbre, l'uso nazionale di miele nel 2023 è aumentato del 37% rispetto al 2000, raggiungendo il picco nel 2021 a 618 milioni di libbre (309.000 tonnellate). L'aumento della quantità di miele utilizzata a livello nazionale si è basato sull'aumento delle importazioni perché la produzione nazionale è diminuita costantemente dagli anni '90.