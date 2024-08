Alluvioni Romagna e Toscana: 446,6 mln euro dall'UE

La Commissione Europea ha proposto oltre 1 miliardo di euro di sostegno finanziario dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (Fsue) per aiutare Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia ad affrontare gli impatti delle gravi inondazioni che hanno colpito questi paesi nel 2023.

Il pacchetto di aiuti è ripartito come segue: 378,8 milioni di euro per l'Italia a seguito dei danni causati dalle inondazioni nella regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la Regione Toscana a seguito delle inondazioni di ottobre e novembre 2023; 428,4 milioni di euro per la Slovenia e 5,2 milioni di euro per l'Austria per far fronte alle conseguenze delle inondazioni nell'agosto 2023; 101,5 milioni di euro per la Grecia per sostenere gli sforzi di ripresa a seguito delle inondazioni nel settembre 2023; e 46,7 milioni di euro per la Francia per i danni causati dalle inondazioni nella regione Hauts-de-France nel novembre 2023.

L'assistenza del Fsue coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e lo svolgimento di operazioni di bonifica.

"Il Fondo di solidarietà dell'UE è uno strumento dedicato per sostenere gli Stati membri nella ripresa dopo devastanti calamità naturali di grandi proporzioni, per essere solidali con le persone colpite", ha affermato la Commissaria per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira. "Questo aiuto non solo fornisce soccorso e assistenza per i costi di emergenza, ma aiuta anche i paesi dell'UE a ricostruire meglio nel contesto delle sfide poste dai cambiamenti climatici".

Questa proposta di finanziamento fa seguito alle richieste di assistenza del Fsue da parte dei paesi interessati. Una volta che la proposta della Commissione sarà approvata dal Parlamento e dal Consiglio, l'aiuto finanziario potrà essere erogato senza indugio e in un'unica rata a ciascuno dei paesi richiedenti.

Dalla sua istituzione nel 2002, il Fsue ha mobilitato oltre 8,6 miliardi di euro per 130 catastrofi (110 calamità naturali e 20 emergenze sanitarie) in 24 Stati membri (più il Regno Unito) e quattro paesi in via di adesione (Albania, Montenegro, Serbia e Turchia).