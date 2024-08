Expo 2025: intesa Agenzia Ice - Commissariato Generale Italia

Il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka e Agenzia Ice per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno firmato un protocollo d'intesa per rafforzare l’export Made in Italy e favorire le occasioni di business per le imprese italiane durante l'Esposizione Universale di Osaka. La collaborazione che vuole favorire la partecipazione del sistema imprenditoriale italiano ad Expo 2025 Osaka, con particolare attenzione alle Pmi è stata firmata a Tokyo a bordo di Nave Amerigo Vespucci giunta, per la prima volta nella sua storia, in Giappone insieme, in questa occasione, al Villaggio Italia “l’Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane che offre ai visitatori un'esperienza unica per conoscere la bellezza dell'Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il food, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica.

“L’accordo siglato con Agenzia Ice amplia la rete dei partenariati istituzionali firmati dal Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, al fine di accogliere il sistema produttivo italiano che arriverà in Giappone all’interno di un contesto istituzionale di supporto e sviluppo delle relazioni commerciali”, ha commentato l’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Lavoreremo insieme alla promozione di progetti strategici per far conoscere l’innovazione del tessuto produttivo italiano, anche attraverso la partecipazione delle Regioni italiane che porteremo sul grande palcoscenico globale di Expo e per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Giappone”.

"Expo 2025 Osaka rappresenta non solo una vetrina per promuovere e far conoscere il Made in Italy, ma anche un’opportunità cruciale per creare nuove sinergie tra le nostre eccellenze e i mercati strategici come quello giapponese e dell’Asia-Pacifico", ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice. "Con questo protocollo d’intesa, ribadiamo il nostro forte impegno nel rendere gli eventi organizzati durante l’Expo momenti chiave per lo sviluppo del Made in Italy, favorendo l’incontro tra domanda e offerta delle nostre eccellenze. Attraverso eventi, workshop e business forum, grazie anche al coinvolgimento di associazioni e rappresentanze di categoria puntiamo a sostenere l’internazionalizzazione delle Pmi italiane e a rafforzare l’export nei settori in cui il Made in Italy è da sempre riconosciuto, come l’agroalimentare, la moda e il legno arredo, così come in quelli innovativi quali il design, l’aerospazio, le scienze della vita, la transizione energetica e l’intelligenza artificiale”.