Il governo inglese investe negli alimenti artificiali e a base vegetale

Il governo britannico ha deciso di nvestire 15 milioni di sterline pari a quasi 18 milioni di Euro nella costruzione di un centro di innovazione per accelerare la commercializzazione di alimenti coltivati, a base vegetale e prodotti mediante fermentazione. Il progetto prevede la creazione del Napic, il National alternative protein innovation centre, con ulteriori 23 milioni di sterline (oltre 27,3 milioni di Euro) provenienti da partner del settore pubblico e privato. Il nuovo centro sarà ospitato in Inghilterra, dall'Università di Leeds e sarà gestito in collaborazione con il James Hutton Institute in Scozia e con l'Università di Sheffield e l'Imperial College di Londra. L'annuncio è stato dato dal Consiglio per la ricerca sulle biotecnologie e le scienze biologiche (BBSRC) e da Innovate UK, che fa parte di UK Research and Innovation (UKRI): parliamo di due dei maggiori enti governativi del Regno Unito. .

Presso l'hub Napic, le università sperano di sviluppare nuovi prodotti e ingredienti dall'innovazione alla commercializzazione, studiando al contempo come i consumatori possano integrare questi alimenti nella loro dieta. Il centro si concentrerà anche sullo sviluppo di mangimi e acquacoltura più sostenibili: comprende attualmente più di 30 ricercatori interdisciplinari delle quattro istituzioni e 120 partner internazionali, che lavoreranno a stretto contatto con le imprese, il mondo accademico, le autorità di regolamentazione e gli investitori, concentrandosi su quattro pilastri fondamentali della conoscenza. L'ambizione del Napic è di sviluppare una chiara tabella di marcia per alimenti sicuri e sani, ricchi di alternative, mangimi e tecnologia di punta traduzione attraverso la creazione di start-up e nuove imprese, consentendo al tempo stesso l'accettazione dei consumatori e degli agricoltori.

I quattro pilastri su cui poggia il progetto sono:

Prodotti. Il pilastro consentirà ai partner di produrre ingredienti alt-proteici e prodotti finiti di qualità funzionale, sensoriale e nutrizionale ottimale. Processo. Questo pilastro mira ad accelerare la scalabilità della carne coltivata e della fermentazione di precisione utilizzando modelli guidati dall'intelligenza artificiale, fungendo da catalizzatore per i partner che commercializzano questi alimenti. Esecuzione. Il pilastro “performance” punta a garantire che questi alimenti soddisfino le aspettative dei consumatori in termini di gusto, consistenza e nutrizione, salvaguardando al contempo la salute pubblica. People. In questo caso, il Napic si concentrerà sull'accessibilità, l'accettabilità e l'economicità, guidando la transizione alimentare dei consumatori verso questi alimenti e fornendo nuove opportunità di formazione e di business agli agricoltori e alle imprese del Regno Unito.

"Abbiamo un eccezionale team di leadership interdisciplinare con competenze riconosciute a livello mondiale in scienza dell'alimentazione, microbiologia, biochimica, biologia ingegneristica, nutrizione, scienza dei dati, economia, agribusiness, scienze ambientali, scienze dei consumatori e psicologia”, spiega Anwesha Sarkar, responsabile del progetto Napic e direttore della ricerca e dell'innovazione presso la School of food science and nutrition dell'Università di Leeds. Sono grato all'UKRI per aver riconosciuto l'importanza delle proteine alternative per raggiungere lo zero netto, affrontando al contempo gli obiettivi di sicurezza proteica, equità e salute planetaria. Il Napic è un centro veramente paneuropeo con una portata globale e la nostra missione è quella di essere un “facilitatore di innovazione” per le proteine alternative in rapida evoluzione”.

Questo finanziamento ha portato l'investimento totale del governo britannico in proteine alternative a più di 91 milioni di sterline (oltre 108 milioni di Euro): tra gli altri importanti investimenti pubblici del Regno Unito figurano il finanziamento del l'EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) al Cellular Agriculture Manufacturing Hub (CARMA), guidato dal l'Università di Bath, e del l'UKRI (United Kingdom Research and innovati on) finanziamento del l'Hub per gli alimenti microbici, guidato dal l'Imperial College di Londra.

"È un piacere vedere il governo britannico fare un altro investimento significativo in proteine alternative, riunendo esperti scientifici e commerciali per accelerare lo sviluppo di alimenti che possono contribuire a rafforzare la nostra sicurezza alimentare e creare nuovi posti di lavoro verdi - sottolinea Linus Pardoe, responsabile delle politiche del Regno Unito presso il Good Food Institute Europe-. Con i consumatori e l'agricoltura al centro di una transizione verso proteine alternative, è estremamente importante che il centro si concentri sul fatto di garantire che questi alimenti soddisfino le aspettative della popolazione in termini di gusto, prezzo e nutrizione, e consentire agli agricoltori britannici di beneficiare delle nuove opportunità offerte da questo settore in crescita".