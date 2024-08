Pernod Ricard mette il turbo nel no alcol con Almave di Lewis Hamilton

Pernod Ricard ha acquisito una quota di minoranza nel marchio premium di liquori a base di agave trattata in maniera non alcolica Almave. Il brand è stato co-fondato dal più volte campione mondiale di Formula uno Lewis Hamilton, dall'incubatore messicano Casa Lumbre e dalla società di investimento Copper. Con l'acquisizione Pernod Ricard, potenzia la penetraazine in un settore come quello della tequila e dei prodotti non alcolici in cui la domanda globale è considerata in forte crescita. Almave, infatti, è il primo spirit di agave blu non alcolico distillato a Jalisco, in Messico: è fatto senza fermentazione mentre la tequila tradizionale deriva dal succo cotto e fermentato di agave. Almave è disponibile in due versioni: Blanco, "con un aroma verde fruttato, ideale per la miscelazione" , e Ámbar, realizzato sia per la miscelazione che per sorseggiare, "con note ricche e complesse di agave cotta, caramello e vaniglia" .

"Con Almave, Lewis Hamilton e Casa Lumbre hanno progettato qualcosa di veramente eccezionale in termini di qualità, gusto e posizionamento -spiega Alexandre Ricard, presidente e amministratore delegato di Pernod Ricard-. L'agave e il suo Der Cato, cioè la tequila, è molto ricercata in tutto il mondo: avere una proposta analcolica nel nostro portafoglio premium che rende omaggio al mestiere e il savoir-faire della sua distillazione tradizionale ne fa un vero gioiello. Sono entusiasta di vedere che Pernod Ricard sostiene lo sviluppo e realizza il vero potenziale di Almave".

Commenta l'operazione anche il co-fondatore Lewis Hamilton. "Quando ho deciso di intraprendere questo progetto -dice il pilota-, era importante per me trovare partner che potessero aiutarmi a realizzare la mia visione senza compromessi. Sono orgoglioso di essere stato in grado di farlo, non solo in termini di qualità e gusto ma anche con ingredienti reali e tecniche tradizionali. È entusiasmante che Pernod Ricard sia diventata oggi una parte interessata ufficiale di Almave. permettendoci di liberare il potenziale della prossima fase del nostro viaggio e contribuire a portare Almave ad ancora più persone in tutto il mondo".

"Casa Lumbre -aggiunge Ivan Saldaña, cofondatore e master distiller del brand- é orgogliosa di continuare il suo record di partnership con individui e aziende che possono sostenere la nostra visione di rappresentare lo spirito nazionale del Messico in un modo autentico oltre prova. Riuscire a raggiungere quel tipo di educazione fedele alle persone in tutti gli angoli del mondo è un sogno. Grazie a Pernod Ricard, diventerà presto il riferimento globale di questa categoria molto innovativa".