Bonduelle in crisi: annunciata cessione attività in Francia e Germania

Unità produttive Italia e Nord America non sono interessate al ridimensionamento

Bonduelle sta assistendo a "un declino strutturale" nel consumo di insalate in Francia e Germania, aggravato dall'inflazione e dalla crescente concorrenza dei marchi privati negli ultimi dieci anni. Di conseguenza, il gruppo ridimensionerà Bonduelle Frais France e prevede di "semplificare le strutture della sede centrale" e di terminare le operazioni presso il suo sito di Saint Mihiel. Bonduelle ha affermato che cercherà un acquirente.

Nel frattempo, la società è impegnata in "trattative esclusive" con il produttore di insalate Les Crudettes, una sussidiaria della società francese di alimenti e bevande Lsdh Group, per l'acquisizione della sua attività di insalate confezionate (cosiddetta IV gamma) in Francia. Oltre confine, in Germania, il produttore di insalate statunitense Taylor Farms è in trattative per rilevare le attività di insalate di Bonduelle nel paese.

"Questi progetti sono necessari per preservare i posti di lavoro nei siti del gruppo Bonduelle in Francia e in Europa", si legge in una nota dell'azienda. "Sposteranno l'attenzione sulle altre attività commerciali di Bonduelle per consentire al gruppo di continuare ad accelerare le sue attività nei mercati di gastronomia fresca, cibi in scatola e surgelati in questi territori".

Bonduelle non ha rivelato quanti posti di lavoro sarebbero stati interessati dalle cessioni, specificando comunque che le attività di prodotti freschi nordamericani e italiani "non sono interessate da questi progetti". Tuttavia, il gruppo sta anche "attualmente esaminando il valore delle sue attività di insalate in Nord America".

Nei risultati annuali del produttore di mais dolce in scatola fino al 30 giugno 2024, la sua divisione di prodotti freschi lavorati ha visto i ricavi scendere del 3,3% su base comparabile a 948,6 milioni di euro. Con riferimento alla propria attività europea, Bonduelle ha affermato che "nei segmenti di prodotti freschi lavorati (insalate in busta) e preparati freschi, l'attività commerciale ha sofferto nel quarto trimestre e, in particolare a giugno, a causa del maltempo e di un effetto base sfavorevole rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'attività ha presentato un fatturato stabile nel corso dell'anno, con insalate in Italia e segmenti di prodotti freschi preparati che hanno registrato una crescita".

Lo scorso gennaio, Bonduelle figurava tra le 11 aziende alimentari multate per aver lavorato per nascondere la presenza o l'assenza di bisfenolo A (Bpa) nelle loro confezioni, secondo l'autorità di controllo ufficiale della concorrenza francese. Bonduelle è stata multata di 2,9 milioni di euro (3,2 milioni di dollari) per aver organizzato un cartello con tre associazioni francesi di conserve alimentari.

Nel frattempo, fonti mediatiche riferiscono di circa quaranta i dipendenti interessati anche da un piano di uscite volontarie presso la sede di Bonduelle Frais