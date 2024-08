Diageo fa cassa: vende 1,9 miliardi di euro in bond

Diageo, uno dei leader mondiale nel settore dell'alcol per bevande, fa cassa. Lo attesta l'annuncio della quotazione di 1,9 miliardi di Euro di obbligazioni a tasso fisso denominate in Euro nell'ambito del suo programma europeo di emissione di titoli di debito. L'emittente sarà Diageo Finance plc, e il pagamento del capitale e degli interessi sarà pienamente garantito da Diageo plc. L'operazione, conferma la società britannica che possiede più di 200 marchi (tra cui Guinness e Johnnie Walker) venduti in quasi 180 paesi, avviene nell'ambito del suo programma europeo di emissione di debito.

I prelievi consisteranno nell'emissione di tre serie di obbligazioni:

700 milioni di euro di obbligazioni con scadenza il 28 febbraio 2031 e cedola del 3,125% annuo; 700 milioni di euro di obbligazioni con scadenza il 30 agosto 2035 e cedola del 3,375% annuo; 500 milioni di obbligazioni con scadenza il 30 agosto 2044 e cedola del 3,750% annuo.

I proventi di ciascuna emissione, sottolinea il comunicato della società, "saranno utilizzati per scopi generali aziendali". Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International Plc e NatWest Markets Plc sono stati nominati co-gestori attivi, mentre HSBC Continental Europe e UBS AG London Branch sono stati nominati co-gestori passivi.

Le obbligazioni, aggiunge la nota, vengono offerte e vendute in conformità a un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dalla U.S. Securities Act, al di fuori degli Stati Uniti nelle transazioni offshore, in base e in conformità con il regolamento S ai sensi della U.S. Securities Act. Negli Stati membri dell'EEA, l'avviso è rivolto esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento UE sul prospetto"). Nel Regno Unito, è rivolto esclusivamente a "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto fa parte della legislazione nazionale del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018, come modificato (il "Regolamento sul prospetto del Regno Unito").



Un'offerta di obbligazioni societarie, lo ricordiamo, è una garanzia del debito che una società emette per raccogliere capitale. Le azioni di Diageo a Londra sono considerate le più economiche dal 2018 in luglio: da un altissimo livello di poco più di 40 sterline ciascuna nella primavera del 2022, quando il boom della ripresa post-Covid era in piena inondazione, hanno perso più di un terzo del loro valore e sono scese appena sotto le 26 sterline ciascuna. Dopo la notizia della quotazione obbligazionaria, il direttore generale Debra Crew ha rassicurato gli investitori dicendo: "Abbiamo stabilito un piano d'azione chiaro per affrontare le recenti sfide di performance nella nostra regione America Latina e Caraibi e rimaniamo fiduciosi nel lungo termine."

D'altra parte, gli ultimi numeri di bilancio pubblicati non inducono all'ottimismo sfrenato. I risultati per l'anno chiuso al 30 giugno 2024 evidenziano utili diminuiti del 4,8% e utili operativi aumentati dell'8% a 6 miliardi di dollari, grazie soprattutto ai risparmi sui costi. Le vendite nette dichiarate di 20,3 miliardi di dollari sono diminuite dell'1,4%, mentre le vendite nette organiche del gruppo sono state pari a 129 milioni di dollari, lo 0,6% in meno rispetto al 2023 (leggi EFA News.