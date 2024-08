Heinz lancia carbonara in lattina. Ma è polemica

Spaghetti alla carbonara in lattina? Per noi italiani è bestemmia ma per gli anglosassoni è una comoda opportunità. Il prodotto è stato lanciato dalla statunitense Heinz per il mercato britannico al prezzo di sole 2 sterline (poco meno di 2,5 euro). La confezione viene lanciata con etichetta rosa su sfondo giallo, recante la scritta "Spaghetti carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta", ovvero "pasta in salsa cremosa con pancetta".

Heinz produce salse e piatti pronti, alcuni dei quali già ispirati alla cucina italiana, dai "beef ravioli" agli "spaghetti bolognese". Tutti confezionati in lattine da alluminio e pronti per essere scaldati al microonde. Gli "spaghetti carbonara", quindi, sono soltanto gli ultimi di una linea indirizzata in modo particolare ai giovani, che non sanno cucinare o hanno poco tempo per dedicarsi ai fornelli.

Com'era prevedibile, la proposta ha incontrato l'accesa ostilità di molti chef italiani. "Li manderei a quel Paese, con queste proposte stanno distruggendo la cultura italiana e la nostra cucina. Si dovrebbero vergognare", è stato il commento di Gianfranco Vissani, secondo il quale quelle di Heinz sono "innovazioni fini a se stesse" e, in particolare nel prodotto appena lanciato, "non c'è niente che rappresenti l'Italia oltre il nome".

Sulla stessa lunghezza d'onda, la stella Michelin Cristina Bowerman che definisce l'idea "una bastardizzazione della nostra cucina. La trovo un'idea orrenda e il rischio è che i consumatori provino prima questa versione in scatola rispetto all'originale, magari rimanendone perfino delusi".

Secondo Bowerman, "solo attraverso la conoscenza della cucina italiana si può capire che questo prodotto non può rappresentare la ricetta originale. La carbonara va preparata e immediatamente servita. E poi, l'uovo dentro una lattina si rapprenderebbe subito, quindi neanche usano i prodotti giusti".