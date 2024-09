Heineken trasferisce la produzione dello storico Brixton Brewery

Heineken trasferisce la produzione del birrificio inglese Brixton nel sito gemello di Beavertown. Lo ha deciso la proprietà olandese del birrificio artigianale britannico Brixton Brewery, che ha sede in Dylan Road nel sud di Londra e che ha dichiarato di non avere più spazio per espandersi nella sede attuale, dove il contratto di locazione dell'edificio, tra l'altro, è in scadenza.

L'intenzione di trasferire l'attività è contenuta in un comunicato, anzi in un messaggio ai dipendenti redatto da Jez Galaun co-founder del birrificio che rimarrà managing director di Brixton Brewery anche dopo il trasloco. "L'abbiamo già detto in passato ed è arrivato il momento di ripeterlo: la crescita è un bel problema, ma non è priva di sfide -sottolinea Galaun nel suo comunicato-. Abbiamo di nuovo ecceduto con la nostra produzione nella sede di Brixton e dobbiamo apportare alcune modifiche al funzionamento dell'azienda. Da un lato, questo è un altro nuovo capitolo nella storia della nostra azienda locale di successo, che abbiamo avviato nel 2013 nella zona ferroviaria di Brixton Station Road. Dall'altro lato, significa una transizione, soprattutto per i nostri team operativi e di produzione della birra".

"Per agevolare la rapida crescita della domanda delle nostre birre -prosegue Galaun-, abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a spostare la produzione dal nostro birrificio principale in Dylan Road. La situazione è comune a quella di molti piccoli e medi birrifici di Londra e non solo: non c'è spazio per espandersi dove siamo e, con l'approssimarsi della scadenza del contratto di locazione, dobbiamo pianificare il futuro della nostra attività in crescita.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo costruito a Brixton -aggiunge il manager- e del modo in cui abbiamo lavorato per rimanere fedeli alle nostre radici di birrificio basato sulla comunità. È entusiasmante vedere che sempre più persone scoprono Brixton Brewery: di recente siamo diventati il quarto birrificio artigianale del Regno Unito. Ma questo successo ci ha portato a dover gestire la produzione su più siti di produzione per tenere il passo con la domanda".

"La chiusura del nostro birrificio di produzione -spiega ancora Galaun- significa che potremo iniziare a produrre la maggior parte delle nostre birre in un unico birrificio all'avanguardia a Enfield, nel nord di Londra, dove ha sede anche il birrificio Beavertown. Con la crescita della nostra popolarità negli ultimi anni, non siamo riusciti a soddisfare la domanda delle nostre birre più popolari nel nostro birrificio: per ovviare a questo problema, i nostri birrai hanno già prodotto birra con il team di Beavertown e continueranno a farlo, garantendo una transizione graduale nel nostro processo di produzione".

"Gli impianti di Enfield -dice ancora Galaun- sono stati costruiti secondo i più alti standard di efficienza, il che significa un aumento dei livelli di sostenibilità e una riduzione dell'impatto ambientale, che saranno riportati nel nostro rapporto annuale sull'impatto. Siamo orgogliosi di celebrare i nostri risultati, ma non vogliamo esimerci dal riconoscere l'impatto sul nostro team, che è una parte incredibilmente importante del nostro successo e di ciò che siamo. Ci stiamo impegnando a fondo per garantire a tutti gli impatti eccellenti opzioni e supporto professionale e/o personale, con ruoli disponibili per chi è interessato presso il nuovo birrificio di Enfield. Per un numero significativo di dipendenti (soprattutto per i team non addetti alla produzione), le condizioni di lavoro subiranno cambiamenti minimi e i loro ruoli continueranno ad avere sede a Brixton".

"Nel cuore di Brixton è già stata completata una nuova struttura per riunioni e spazi di lavoro -sottolinea il manager- accanto alla nostra Taproom e al nostro birrificio originale per piccoli lotti, dove continueremo a produrre la nostra entusiasmante gamma di birre Ltd Edn. Abbiamo anche avviato la ricerca di un magazzino locale per continuare a supportare le consegne dirette e i servizi tecnici in futuro".

"La nostra dedizione al sostegno dei clienti e della comunità locale -conclude Galaun nel suo messaggio- rimarrà una parte incredibilmente importante del nostro ethos e un obiettivo fondamentale per noi. Senza Brixton, non ci sarebbe nessun birrificio Brixton. Continueremo a celebrare tutto ciò che amiamo dell'energia, della diversità e della gioia di questa comunità attraverso il nostro lavoro con gli artisti e le cause locali, il nostro Electric Collective e le nostre campagne più ampie, come Yes We Cans, che ha incoraggiato la partecipazione elettorale e ha fornito foto gratuite per soddisfare i nuovi requisiti di identificazione degli elettori".