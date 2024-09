Nestlé. Imballaggi sostenibili: il futuro è nel cartone

Confermando il proprio impegno verso soluzioni di imballaggio sostenibili, Nestlé sta lanciando innovazioni basate sulla carta per i principali brand. Di recente, l'azienda ha introdotto contenitori in cartone per il suo marchio Vital Proteins negli Stati Uniti. Questa tipologia di materiale da imballaggio, associata al cambiamento di design comportano una riduzione del 90% della plastica rispetto agli imballaggi precedenti.

Sviluppato dagli esperti del centro di ricerca e sviluppo per Nestlé Health Science a Bridgewater, nel New Jersey, in collaborazione con partner esterni, il nuovo contenitore dispone di un coperchio proprietario rigido e stretto. Un sistema che consente una facile apertura e chiusura dei contenitori, pur essendo a prova di perdite e versamenti, oltre a essere durevole per l'uso quotidiano. Inoltre, la rete globale di ricerca e sviluppo di Nestlé sta lavorando insieme ai partner e ai fornitori esterni per sviluppare la prossima generazione di soluzioni di imballaggio in carta ad alta barriera per tutte le categorie di prodotti.

"Quando sviluppiamo imballaggi di carta, consideriamo la sensibilità di ogni prodotto a elementi esterni come ossigeno, temperatura e umidità", spiega Gerhard Niederreiter, responsabile dell'Institute of Packaging Sciences di Nestlé. "Partendo da prodotti meno sensibili, il percorso di Nestlé negli imballaggi di carta è iniziato nei dolciumi, tra cui Smarties e KitKat, e ora sta avanzando verso categorie di prodotti come il caffè, che richiedono una maggiore protezione di barriera".

Nel Regno Unito, Nestlé ha recentemente introdotto una confezione di ricarica in carta ad alta barriera per Nescafé. Questa soluzione di imballaggio di carta per ricarica consente ai consumatori di riempire i loro barattoli di vetro Nescafé a casa senza dover scendere a compromessi sulla freschezza o sulla qualità del prodotto. Ciò riduce il peso dell'imballaggio del 97%, mentre l'imballaggio di carta può essere riciclato nel flusso di rifiuti di carta locale.

Inoltre, la gamma Nescafé Cappuccino in Europa dispone ora di un nuovo imballaggio con un corpo di carta al posto della precedente lattina di plastica. È completamente riciclabile nel flusso di rifiuti di carta in tutta Europa, dove questo formato di imballaggio è disponibile in diverse varietà di prodotti.

"Il caffè è particolarmente sensibile all'ossigeno e all'umidità", afferma Axel Touzet, responsabile della Coffee Business Unit di Nestlé. "Ecco perché riprogettare il packaging per questa categoria di prodotti richiede sforzi aggiuntivi per garantire di salvaguardare la freschezza e la qualità del prodotto con soluzioni basate sulla scienza e sostenibili".

Queste innovazioni di packaging intercategoria si basano sull'esperienza unica di Nestlé e sugli sforzi dell'intera azienda per raggiungere il suo obiettivo di sostenibilità del packaging fissato per il 2025, ovvero progettare il 95% del proprio packaging in plastica per il riciclaggio e ridurre di un terzo l'utilizzo di plastica vergine.