PharmaNutra sbarca in Germania con i prodotti Sideral

PharmaNutra S.p.a. azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali, comunica "l’imminente concretizzazione" della partnership siglata nel 2021 con Fresenius Kabi, multinazionale specializzata in farmaci e tecnologie per infusione, trasfusione e nutrizione clinica, utilizzati per la cura dei pazienti critici o affetti da malattie croniche. L'intesa, sottolinea il comunicato della società nutraceutica pisana, è "cruciale nell’ambito del progetto di diffusione dei propri prodotti in Europa".

Con la partnership, infatti, saranno distribuiti in Germania proprio da Fresenius Kabi, sia SiderAL Forte 30 mg (in formato stick) che SiderAL 14mg (in formato stick), due prodotti della linea di complementi nutrizionali a base di ferro realizzati sulla base della Tecnologia Sucrosomiale. Il 18 settembre a Francoforte si terrà l’evento di lancio dei prodotti Sideral con la rete commerciale dell’azienda tedesca e il management di PharmaNutra.

La commercializzazione di SiderAL Forte 30mg e SiderAL 14mg sul mercato tedesco, spiega l'azienda pisana, "è il primo risultato tangibile del contratto di distribuzione in esclusiva per la Germania firmato nel giugno del 2021 con Fresenius Kabi, colosso mondiale della farmaceutica con cui PharmaNutra vanta dal 2015 una solida collaborazione per la distribuzione dei suoi prodotti in Austria e Ungheria." In questo lasso di tempo, la società tedesca ha definito un "piano di sviluppo strategico mirato, in cui sono state poste le basi per sfruttare al meglio il potenziale dei prodotti Sideral nel territorio tedesco", mercato dalle enormi potenzialità, il secondo in Europa in quanto a volumi di vendita di integratori.

La tecnologia Sucrosomiale, specifica la nota della società con sede a a Pisa, "è un innovativo delivery system, progettato e brevettato da PharmaNutra, che migliora assorbimento e tollerabilità di microelementi, macroelementi e fito estratti essenziali per l’organismo umano". Una tecnologia che, aggiunge la nota, numerosi studi scientifici indipendenti hanno dimostrato essere oggettivamente più efficace rispetto ai trattamenti marziali convenzionali, nel migliorare i parametri ematologici in soggetti con anemia da carenza di ferro.

“Il periodo di tempo trascorso tra la firma dell’accordo con Fresenius Kabi e la commercializzazione dei primi due prodotti a marchio SiderAL, è servito a svolgere focus group e ricerche di mercato, fondamentali per la corretta definizione del posizionamento dei prodotti stessi sul mercato tedesco -spiega Carlo Volpi, consigliere delegato di PharmaNutra-. Siamo davvero entusiasti di lanciare finalmente il nostro Ferro Sucrosomiale in Germania con un partner così forte e importante come Fresenius Kabi, noto anche per la sua intensa attività di ricerca scientifica. Un aspetto fondamentale che consentirà di sfruttare al meglio l’enorme potenziale della nostra tecnologia brevettata”.

Fondata e guidata dal presidente Andrea Lacorte e dal vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito: è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 160 informatori scientifico commerciali: la vendita all’ estero è garantita in oltre 71 Paesi attraverso 45 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche.

Il primo trimestre 2024 si è chiuso con ricavi delle vendite a 23,7 milioni di Euro, (+0,5% rispetto al 31/03/2023), ebitda a 5 milioni di Euro (-24,8% rispetto al 31/03/2023, -5,2% al netto dell’impatto delle spese operative per l’implementazione dei nuovi progetti pari a circa 1,4 milioni) e risultato netto del periodo a 2,6 milioni (-43,2% rispetto al 31/03/2023) con una posizione finanziaria netta a 6 milioni di Euro (+3,4 milioni rispetto al 31/12/2023)