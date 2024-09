UE-Uzbekistan: prove tecniche di collaborazione su clima e sicurezza alimentare

Il commissario europeo per l'agricoltura Janusz Wojciechowski visiterà l'Uzbekistan il 5 e 6 settembre 2024. Una missione che "sottolinea l'impegno dell'Unione europea nel rafforzare la cooperazione con l'Uzbekistan e la regione", sottolinea una nota Ue. Durante la sua visita, il commissario pronuncerà un discorso programmatico alla cerimonia di apertura del Forum internazionale "Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare sulla sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile". Il suo discorso metterà in evidenza gli sforzi in corso dell'UE per supportare pratiche agricole sostenibili e garantire la sicurezza alimentare, in particolare nei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

Oltre alla sua partecipazione al Forum, Wojciechowski terrà incontri bilaterali con funzionari governativi chiave, tra cui il ministro dell'agricoltura dell'Uzbekistan, Ibrokhim Abdurakhmanov. "Questi incontri offriranno l'opportunità di discutere del rafforzamento della cooperazione agricola, delle opportunità commerciali e delle iniziative congiunte per promuovere un'agricoltura sostenibile, concentrandosi anche su aree di reciproco interesse ed esplorando modi per approfondire le relazioni UE-Uzbekistan in agricoltura e oltre", prosegue la nota della Commissione.

La visita di in Uzbekistan "segna un passo significativo nel partenariato in corso tra l’UE e l’Uzbekistan e sottolinea l’impegno comune nell’affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la salubrità degli alimenti e nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile", conclude la nota.