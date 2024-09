Dialogo agricoltura UE. Centinaio: "Ora von der Leyen non ha più scuse"

“Il report del Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura europea (leggi notizia EFA News) contiene spunti interessanti, che finalmente tengono conto della visione degli agricoltori e dell’importanza del loro lavoro. Ma per realizzarli non possiamo aspettare la prossima Pac". A dichiararlo è il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. "La presidente von der Leyen non ha più scuse, servono interventi immediati per invertire la rotta rispetto ai disastri che ha combinato nel suo primo mandato. Aver scelto per i prossimi cinque anni come compagni di strada Socialisti e Verdi", prosegue, "già non lascia sperare nulla di buono”.

“Sostegno al reddito degli agricoltori, risorse per aiutare la transizione del settore, tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche dei nostri territori. Sono principi che la Lega sostiene da tempo, in Italia come in Europa. Se von der Leyen ha deciso di condividerli, inizi a dimostrarlo subito con un atto concreto: imponga le stesse regole ambientali che hanno i nostri produttori agricoli e zootecnici anche nell’accordo con il Mercosur, i cui negoziati si riaprono proprio oggi. Così capiremo se la difesa dell’ambiente è un obiettivo reale o resta solo una clava da agitare contro alcune categorie”, conclude Centinaio.