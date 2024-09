Purina Unleashed: aperte candidature alla sesta edizione

Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, invita le startup di tutto il mondo a diventare protagonisti della prossima generazione di innovatori del settore petcare, aprendo le candidature alla sesta edizione di Unleashed che, grazie al supporto del Purina Accelerator Lab, identifica e sostiene startup dirompenti che utilizzano tecnologie innovative per migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano. Nel 2025, Unleashed si impegnerà ad accelerare fino a 10 nuove startup: le realtà che vogliono mettersi in gioco potranno presentare la loro domanda di partecipazione entro il 30 settembre 2024 e i vincitori verranno annunciati a febbraio 2025.

L’azienda è alla ricerca di startup da tutto il mondo che utilizzano soluzioni tecnologiche innovative, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale, per risolvere i problemi dei pet owner attraverso progetti rilevanti, scalabili e sostenibili. Purina mette a disposizione dei vincitori comprovate tecniche di crescita e sperimentazione oltre che il supporto dei Champion di Unleashed e di coach dedicati ai singoli progetti che guideranno e assisteranno le realtà selezionate attraverso la loro esperienza e le loro competenze. I vincitori avranno inoltre la possibilità di accedere al network di Unleashed e di Purina.

Questa edizione segna il sesto anniversario del programma Unleashed, che ad oggi ha ricevuto oltre 1400 candidature da 50 paesi diversi e ha già accelerato con successo 33 startup e fornito soluzioni significative per i proprietari di pet in tutto il mondo. In alcuni casi, la collaborazione di Purina con le startup vincitrici si è trasformata in un vero e proprio accordo commerciale o in un’incubazione. Ne è un esempio Dogamì, azienda vincitrice di Unleashed 2023 che Purina ha supportato nella creazione di una community di pet lover che possono dimostrare la loro passione per gli animali da compagnia tramite la tecnologia.

La collaborazione positiva tra l’azienda e Dogamì si è infatti evoluta al di fuori del programma e ha portato al recente lancio di Purina Dogasnax, il primo brand di petfood virtuale in collaborazione con Purina e Dogamì Academy, l’innovativa gaming app di corse di cani. Anche Feragen è un esempio di collaborazione continuativa: dopo aver vinto l’edizione 2022 di Unleashed, la startup che fornisce test genetici agli allevatori per migliorare la salute delle razze pure ha continuato a lavorare con Purina. Con l’obiettivo di contribuire ad affrontare il problema delle cattive pratiche di allevamento e riproduzione, il prodotto di Feragen si è rivelato un gradito elemento di svolta nel settore e un’ottima scelta strategica per Unleashed, che continua a supportare la startup per assicurare la crescita dei suoi servizi e la sua espansione geografica.

Kim Bill, responsabile del Purina Accelerator Lab, dichiara: “L’industria pet è sempre stata molto orientata all’innovazione e alla crescita e le startup sono spesso leader nella valorizzazione delle nuove tecnologie e nell’applicazione delle stesse all’interno di questo settore. Con l’affermarsi di nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale, le startup saranno in prima linea nel plasmare la stessa per migliorare la vita dei pet e di chi li ama. Lavorare con le startup di tutto il mondo aiuta l’intero team a pensare alle sfide del settore in modo nuovo e differente. Abbiamo sperimentato e imparato insieme alle nostre startup e ogni membro ha tratto benefici da questo percorso, che migliora di anno in anno. Siamo davvero entusiasti della nuova classe 2025 e della continua crescita del nostro network Unleashed”.

“In Purina, ogni anno rinnoviamo con impegno e grande curiosità questa importante progettualità per aiutare con la nostra esperienza e le nostre risorse le realtà più promettenti che condividono il nostro obiettivo di supportare i pet e le persone che li amano attraverso nuove tecnologie e servizi sempre più innovativi”, ha commentato Rafael Lopez, Regional Director Italia e Sud Europa di Purina. “Un’esperienza che ogni anno si rivela di valore per tutti gli attori in causa; infatti non parliamo solo del nostro supporto verso giovani realtà, ma è anche del valore che queste portano a noi, aiutandoci a osservare il mondo del petcare da diverse angolature e offrendoci nuovi spunti di riflessione e di innovazione. Una proficua collaborazione per continuare ad innovare il nostro settore”.