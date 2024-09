Saputo chiude in Australia: stop allo stabilimento di King Island

Saputo Australia chiuderà lo stabilimento di King Island entro la metà del 2025. Lo ha annunciato la stessa società lattiero casearia canadese di proprietà della famiglia che vede Joy Saputo (figlio del fondatore Emanuele "Lino" Saputo) presidente del Bologna calcio. L'annuncio è stato dato in un comunicato nel quale l'azienda sottolinea che "dopo un'attenta considerazione, Saputo Dairy Australia (SDA)" ha preso "la difficile decisione di iniziare l'ultima stagione operativa di King Island Dairy, con l'intenzione di chiudere l'impianto e ritirare il marchio a metà del 2025".

"Negli ultimi dieci mesi prosegue la nota dell'azienda lattiero casearia- SDA ha cercato di massimizzare il valore per l'attività conducendo un esame intensivo di tutte le alternative commerciali e finanziarie per King Island Dairy, compresa una potenziale vendita a terzi. Il focus immediato di SDA sarà quello di lavorare con i suoi stimati dipendenti di King Island, i produttori lattiero-caseari e la comunità più ampia di King Island per sostenerli durante il periodo di transizione".

I dipendenti interessati dalla misura sono circa 58 e sono stati informati della decisione: ove possibile, Saputo dairy Australia individuerà le opportunità di riassegnazione e, qualora non siano disponibili ruoli alternativi, i dipendenti riceveranno il pieno sostegno per i loro diritti e il loro outplacement. L'azienda dichiara l'intenzione di consultare i dipendenti, i rappresentanti sindacali, i produttori di latte, i clienti, il King Island Council e il governo della Tasmania per discutere gli impatti di questa decisione e del sostegno alla transizione in corso. Nel frattempo, King Island Dairy continuerà a produrre i suoi formaggi speciali mentre l'azienda sviluppa un piano di transizione per la chiusura.

Leanne Cutts, presidente e direttore operativo (internazionale ed Europa), Saputo Inc., ha dichiarato che questa decisione non è stata presa alla leggera: dopo aver esaminato attentamente ogni possibile opzione, si è deciso che la chiusura del l'impianto costituiva il modo più efficace per rafforzare la competitività di SDA in base al l'evoluzione delle condizioni industriali e di mercato.

"Poiché le radici storiche di King Island Dairy sono profondamente radicate nella regione -spiega Cutts-, si sperava che l'esame strategico avrebbe identificato un potenziale acquirente per la struttura. È un marchio unico, con una pianta che ha quasi 100 anni e progettato per produrre formaggi speciali fatti a mano. Abbiamo investito più di 40 milioni di dollari in tutte le nostre operazioni della Tasmania negli ultimi cinque anni. Mentre i nostri altri marchi della Tasmania come Mersey Valley e Tasmanian Heritage sono in pieno sviluppo, e i prodotti lattiero-caseari di King Island occupano un posto nostalgico nei cuori degli australiani, il marchio non ha mantenuto la sua posizione nell'industria alimentare ultra competitiva di oggi".

"Questa decisione -prosegue Cutts- non riflette l'impegno dei nostri dipendenti e produttori lattiero-caseari di King Island, che lavorano sodo e con dedizione. La comunità di King Island ha fatto tutto il possibile per sostenerci e continueremo a lavorare in collaborazione con il governo della Tasmania. SDA rimane fermamente impegnata in Australia e continuerà a investire nel nord-ovest della Tasmania, così come le nostre altre regioni operative e di approvvigionamento, per realizzare la nostra visione per il successo a lungo termine qui".