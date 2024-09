Danone cambia idea e dice no al nutriscore

La notizia circola da qualchew giorno ma non ha avuto ancora il battage che merita. Danone, la multinazionale francese uno dei re mondiali del settore alimentare, ha infatti annunciato l'intenzione di rimuovere l'etichetta Nutri-Score dalle bevande a base di latticini e vegetali vendute in Europa. La notizia, è molto più "forte" di quanto si possa pensare, visto che l'azienda è stata una delle prime a impegnarsi volontariamente per le etichette con questo nuovo sistema creato proprio in Francia nel 2017. Adesso Danone cambia idea dopo aver utilizzato il nuovo sistema di etichettatura sui suoi prodotti lattiero-caseari in Francia, Belgio, Spagna e Germania.

Perché questa inversione di rotta? Perché, l'azienda si accorge adesso di essere insoddisfatta dalle revisioni apportate all'iniziativa, visto che le bevande lattiero-casearie sono posizionate nella stessa categoria delle bibite. Proprio una delle "magagne" a suo tempo evidenziate dall'Italia, che tra le prime ha detto no al nutriscore. Col tempo si fanno moltiplicano i no (o i ni) da parte di grandi gruppi come Ferrero, Coca-Cola, Mars, Lactalis o Unilever international (leggi EFA News), così come da parte di alcune organizzazione agricole e anche Stati come il Portogallo, per esempio (leggi EFA News) e l'Italia che, anche di recente, ha ribadito il vulnus di questo sistema (leggi EFA News).

Tornando a Danone, l'azienda ha anche completato in questi giorni, il trasferimento di parte della sua produzione di yogurt YoPro ad alto contenuto proteico in uno stabilimento a Bucarest, in Romania. Secondo la multinazionale la decisione è stata presa "per una questione di efficienza". D'altra parte, il formato Tetra Pak delle bevande YoPro viene già prodotto in questo paese e distribuito nei mercati del l'Europa centrale e orientale tra cui, oltre alla Romania, anche Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. Il resto della gamma YoPro, che comprende barattoli di yogurt proteico e yogurt proteico bevibile in bottiglie di plastica riciclabili, sarà ancora prodotto presso i suoi stabilimenti di Aldaya in Spagna e a Bierun, in Polonia.

Lo stabilimento di Bucarest della Danone è l'unico sito produttivo in Romania: il sito impiega 150 persone e ha una capacità produttiva media che varia tra 56.000 e 65.000 tonnellate all'anno. In totale, circa 400 persone lavorano per l'azienda nella capitale rumena. Il sito è dedicato ai prodotti lattiero-caseari, con il 60% della produzione che viene venduto in Romania e il 30% è esportato verso 14 paesi europei.