Pharmanutra, semestre d'oro premiato dai rating in aumento

"Solida crescita organica". È racchiusa in queste poche parole la semestrale del gruppo Pharmanutra azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni. Il semestre chiuso al 30 giugno 2024 si chiude con ricavi a 57 milioni di Euro il 13,4% in più rispetto a un anno fa, con ricavi dalle vendite a 56,1 milioni (+13% rispetto al primo semestre 2023), ebitda a 6,2 milioni +15,3% su un anno fa) risultato netto a 8,9 milioni (+23%) e posizione finanziaria netta negativa per 4,5 milioni di Euro rispetto al saldo negativo di 2,5 milioni al 31 dicembre 2023.

Il secondo trimestre del gruppo nutraceutico si chiude con "una significativa crescita di ricavi e marginalità". I ricavi delle vendite e il margine operativo lordo aumentano rispettivamente del 36,3% e del 127% circa rispetto al trimestre precedente.

Questi risultati hanno migliorato costantemente la posizione di PharmaNutra S.p.a. nell’ambito del mercato stesso, portandola, all'interno della classifica delle top 10 delle oltre 700 aziende che compongono il mercato nutraceutico italiano, dall’ottava posizione del 2021 alla sesta del 2022, fino a raggiungere la quinta posizione nel 2023.

“Il consiglio di amministrazione è estremamente orgoglioso e felice di presentare i risultati del primo semestre, che vanno ampiamente a compensare un primo trimestre condizionato da componenti congiunturali e non strutturali dell’azienda -spiega Roberto Lacorte, vicepresidente di PharmaNutra S.p.a-. I numeri del secondo trimestre dell’anno sono lampanti nella loro positività e riportano l’azienda nell’ambito dei suoi tassi di crescita abituali, che da sempre ne contraddistinguono lo sviluppo, recuperando quindi in soli tre mesi tutto ciò che non era stato realizzato nel primo trimestre e fornendo contestualmente degli spunti oltremodo interessanti che lasciano molta confidenza e positività per un 2024 in linea con la storia di PharmaNutra. È un incremento davvero considerevole e particolarmente robusto, che si inserisce nell’ambito di una continuità su tutti i driver di crescita aziendali, che rappresentano dei veri e propri game changer per il futuro, in un contesto di profittabilità e solidità finanziaria molto importanti

Target price e rating in aumento

I numeri del semestre vengono recepiti bene anche dalle agenzie di rating che premiano il titolo. Intermonte ha incrementato a 82 Euro per azione (dai precedenti 79 euro) il target price su PharmaNutra. Gli analisti scrivono che il fatturato e l'ebitda del primo semestre 2024 hanno superato le loro aspettative rispettivamente del 4% e del 10%: in virtù di questo hanno apportato piccole modifiche alle stime, aumentando i ricavi e l'ebitda dell'anno periodo 24-26 dell'1%-2%. Ciò porta a una variazione neutra dell'eps per quest'anno e a un aumento del 3%-4% nel periodo 25-26.

"Per quanto riguarda il business esistente, PharmaNutra sembra molto ben posizionata in un settore in costante crescita grazie alla leadership indiscussa negli integratori di ferro solido per via orale, alle elevate barriere all'ingresso dovute alla protezione della proprietà intellettuale e a un impegno incessante in R&S" scrivono gli analisti di Intermonte.

Sulla stessa lunghezza d'onda TP ICAP che, sempre in base ai buoni risultati, ha confermato il target price a 76 Euro per azione e la raccomandazione "Buy" sul titolo. In questo caso, gli analisti scrivono che Pharmanutra ha pubblicato i risultati del primo semestre i quali "hanno superato le aspettative". Dopo un primo trimestre "più lento del previsto, l'azienda ha chiuso il semestre con una nota positiva", con vendite che hanno raggiunto 56,1 milioni di euro (+13% anno su anno rispetto a +0,5% nel primo trimestre) e un margine ebitda del 28,4% (+15,3% anno su anno). "Questo -scrivono gli analisti- rende il Q2 uno dei più forti di sempre per PharmaNutra".

"Guardando al futuro, la direzione rimane positiva riguardo alla seconda metà dell'anno, aspettandosi una normalizzazione dell'attività in Italia -si legge nel report-. A livello internazionale, nonostante effetti base sfidanti, soprattutto nel quatro trimestre, si prevede che la crescita a doppia cifra elevata continui. Il titolo, che ha già recuperato il 18% dal 5 agosto, è destinato a proseguire la sua traiettoria ascendente, trainato dalle forti dinamiche internazionali di Pharmanutra Usa, Cina, e dal lancio di Sideral in Germania avvenuto pochi giorni fa (leggi EFA News).