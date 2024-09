Marr alla Euronext Sustainability week

C'è anche Marr tra le aziende che partecipano alla Sustainability Week organizzata da Euronext Borsa Italiana e in programma a Milano fino al 13 settembre. La società del gruppo Cremonini quotata sul segmento Euronext Star Milan e leader italiano nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, rinnova il suo impegno in ambito esg partecipando anche quest'anno alla kermesse di Palazzo Mezzanotte a Milano che mira a facilitare il dibattito e lo scambio di idee, dando voce agli esperti di temi ambientali che condividono piani concreti in termini di crescita sostenibile.

Nel corso dell’evento le aziende italiane hanno anche l'opportunità di discutere le loro strategie di sostenibilità con investitori istituzionali nazionali e internazionali. Il dialogo diretto con gli investitori, sottolinea Marr, è "un'importante occasione per condividere il suo approccio concreto alle tematiche esg e gli aggiornamenti su iniziative come quelle in ambito salute e nutrizione e approvvigionamento responsabile lungo la supply chain".

La "Settimana della sostenibilità" di Euronext è un'intera settimana dedicata alla finanza sostenibile, con occasioni pubbliche di dibattito e momenti di dialogo diretto tra aziende e investitori, su temi quali gli investimenti sostenibili, il reporting esg e la finanza verde. Esperti, emittenti, investitori, delegati governativi e rappresentanti di istituzioni finanziarie contribuiranno a queste discussioni attraverso sessioni locali online e di persona, workshop e webinar.

Tra le aziende del settore agroalimentare (o legate in qualche modo a esso) che partecipano ai vari panel di dibattito c'è Illycaffè con il chairman Andrea Illy che è anche co-chair Regenerative Society Foundation. Altro nome di spicco del settore è quello di Eni con Luigi Ciarrocchi, director CCUS, forestry & agro‐feedstock della società del cane a sei zampe. Hanno dato l'ok alla partecipazione anche Campari, Carel Industries, Fiera di Milano, Franco Umberto Marmi, Orsero, oltre a un nutrito gruppo di banche e protagonisti della finanza come Cassa depositi e prestiti, Banco Bpm, Generali e Intesa Sanpaolo.

Lanciata nel 2017 da Borsa Italiana, la Sustainable week dal 2023 è stata ampliata per includere tutte le sedi Euronext in Europa. Quest’anno il programma prevede, nell’arco dei cinque giorni 40 eventi rivolti ad aziende e investitori, tra cui conferenze, workshop e webinar in 10 località europee.

Proprio in questa occasione, Euronext annuncia il lancio di una serie di iniziative ESG strategiche per accelerare la transizione verso la finanza sostenibile. Tali servizi ESG confermano gli obiettivi “Fit For 1.5°” di Euronext e la strategia “Growth for Impact 2024”, preparando il terreno per il prossimo piano strategico di Euronext che sarà presentato a novembre 2024.

“Raggiungere la sostenibilità nella finanza è una responsabilità collettiva che richiede collaborazione tra tutti gli attori del mercato -ha detto Stéphane Boujnah, ceo e presidente del managing board di Euronext-. In Euronext, ci impegniamo per promuovere l’agenda europea della sostenibilità collegando le economie locali con i mercati dei capitali globali. Lo sviluppo continuo dei nostri prodotti e servizi esg testimonia il nostro impegno nel fornire alle aziende gli strumenti essenziali per orientarsi nel panorama normativo in evoluzione, migliorare le loro performance esg e contribuire a un futuro più sostenibile”.

La prima delle iniziative presentate è Euronext Sustainable Network, un ecosistema collaborativo tra i principali attori europei della finanza sostenibile, incluse società di investimento, banche, avvocati, società di revisione e consulenza, broker di carbonio e fornitori di dati. Questo network promuoverà le migliori pratiche ESG e supporterà i circa 1.900 emittenti europei e 6.000 investitori internazionali presenti sui mercati Euronext, favorendo la collaborazione e l’innovazione nelle pratiche ESG.