Patate Selenella: aumentano costi ma anche produzione

I primi dati della campagna produttiva 2024 di Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità, presentano un quadro positivo, in linea con le aspettative e un conferito che torna ad essere quello delle medie storiche.

“Quest’anno la produzione è risultata di buona qualità e in linea con le previsioni, sia negli areali produttivi emiliano romagnoli che in quelli veneti e abruzzesi. Non abbiamo infatti avuto particolari problematiche, come era avvenuto ad esempio nel 2023 per via delle alluvioni. Nonostante la presenza di elateridi, che hanno colpito le coltivazioni in modo irregolare, la raccolta di patate è stata soddisfacente sia per qualità che per quantità. Non è un'annata di sovrapproduzione, ma i risultati sono comunque positivi", commenta Massimo Cristiani, presidente di Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità. "La campagna è partita molto bene ed è proceduta speditamente fino a inizio luglio, sebbene il grande caldo abbia fatto registrare qualche difficoltà. Grazie alla bravura dei nostri agricoltori siamo comunque tornati ai volumi produttivi in linea con le medie storiche, seppur con un aumento dei costi dovuti all’affinamento delle tecniche agronomiche e di produzione”.

Il Consorzio e i suoi soci investono costantemente in attività di R&D, per trovare soluzioni ancora più efficaci sul fronte della difesa, ad esempio dagli elateridi, ma non solo. La campagna di produzione sta diventando sempre più frutto di una puntuale ricerca strategica: ogni anno vengono implementate nuove strategie per consentire un utilizzo più razionale delle risorse, lavorando sulle varietà più adatte agli areali. Conclusa la campagna della patata Novella, che registra un aumento dei volumi del 20% rispetto al 2023 per via del programmato incremento delle superfici di produzione.

“Buone rese ed elevati standard qualitativi per tutte le produzioni lasciano presagire un’ottima compagna commerciale, già partita con il piede giusto", conclude il presidente di Selenella. "La validità produttiva impostata dal Consorzio punta ad affermare sempre più l’alta qualità del nostro prodotto. Gli obiettivi sono rivolti a una crescita, nel comparto patate in particolare, ma anche in quello di carote e cipolle. Da sempre Selenella riserva poi particolare attenzione non solo agli aspetti salutistici orientati a uno stile di vita sano, ma anche agli aspetti relazionali, per questo ha deciso di partecipare alla nuova Area Hospitality dello Stadio Dall’Ara di Bologna - Selenella Club - che aggiunge un altro importante tassello al legame con la città di Bologna e con la sua squadra di calcio, il Bologna Fc 1909”.