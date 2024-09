Amadori lancia "Piatto Pro" a contrasto dell'obesità infantile

In Italia il 19% dei bambini e le bambine nella fascia 8-9 anni è in sovrappeso e il 9,8% è obeso. Il nostro Paese è al quarto posto nella regione europea dell’Oms per eccesso ponderale, ossia quella condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo. A incidere non è solo la dieta, ma in generale lo stile di vita. E se negli ultimi 10 anni le campagne di prevenzione hanno contribuito a una leggera riduzione del sovrappeso, la prevalenza dell’obesità sembra invece più stabile: per questo è necessario continuare a diffondere un messaggio di educazione alla nutrizione.

Amadori, azienda leader del comparto agroalimentare italiano, con un’offerta estesa al campo delle proteine (“bianche”, da carni avicole, “rosa”, di suino, “gialle” da uova e ovoprodotti, e “verdi”, da fonti vegetali), rinnova il suo impegno verso tutte le comunità di cui fa parte e si fa promotrice di stili di vita sani e attivi e di una nutrizione equilibrata, anche verso il mondo della scuola.

Nasce così “Il piatto Pro”, un nuovo progetto educativo che coinvolgerà 2000 classi III, IV e V della scuola primaria in tutta Italia. L’obiettivo è condividere sin da piccoli i principi della corretta nutrizione e uno sprone a coltivare il benessere, facendone una materia divertente e coinvolgente, da condividere coi compagni, gli insegnanti e la propria famiglia.

“Il piatto Pro”, in programma dal 23 settembre al 15 aprile 2025, è un percorso coinvolgente che mira a promuovere nelle giovani generazioni il valore del cibo, facendo crescere la consapevolezza che quello che mangiamo ha un impatto anche emotivo e relazionale.

Il Gruppo, in coerenza col proprio Purpose e il nuovo corporate brand “Amadori - The Italian Protein Company”, ha progettato l’iniziativa in collaborazione con D&F - agenzia di comunicazione ed Ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, specializzata nel concretizzare il ruolo sociale dei brand, attraverso progetti multicanale che creano relazioni con mondo della scuola - per educare bambini e bambine al valore di ogni alimento, proteico ma non solo, e sulla fondamentale importanza di tutti i macronutrienti in un regime bilanciato.

Un’educazione all’alimentazione che ha al centro dell’esperienza formativa uno strumento semplice e inclusivo che mette a disposizione di docenti e alunni i contenuti didattici: un sito internet con accesso dedicato per tutte le classi iscritte al progetto, attivo a partire dall’inizio del progetto, con materiale interattivo originale formato da schede con le attività in classe, dispense e video pillole realizzate ad hoc dalla dottoressa Annalisa Maghetti, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica.

Moduli educativi dai toni giocosi e di piena valenza scientifica, attraverso i quali imparare a mangiare in modo equilibrato e a coltivare il proprio benessere, dai banchi fino alla tavola di casa. E, come ogni “lezione” che si rispetti, c’è anche la “ricreazione”: “Il piatto Pro”, prevede infatti anche un contest che premierà le scuole vincitrici, attraverso il contributo delle classi che avranno svolto tutto il percorso didattico e realizzato un disegno personalizzato che racconti la loro idea di “piatto Pro” sulla base di quanto appreso.