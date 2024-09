Nestlé, nuovo stabilimento in Arabia Saudita

Nestlé è pronta ad aprire uno stabilimento alimentare in Arabia Saudita da 270 milioni di Real sauditi pari a quasi 65 milioni di Euro. Lo ha annunciato la stessa multinazionale sottolineando di avere firmato un accordo con Modon, Saudi authority for industrial cities anche technology zone, ossia l'Autorità saudita per le città industriali e le zone tecnologiche: l'obiettivo di questa che è stata definita dal comunicato ufficiale "importante iniziativa per incrementare la produzione alimentare locale", è la creazione del suo primo impianto di produzione alimentare nel Paese.

L'accordo firmato a Riyadh prevede, per edificare la struttura, l'assegnazione di un terreno di 117.000 metri quadrati nella Terza Città Industriale di Jeddah. Alla cerimonia di firma ha partecipato Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, ministro dell'Industria e delle risorse minerarie dell'Arabia Saudita e presidente del consiglio di amministrazione della Saudi Authority for industrial cities and technology zones. Erano presenti anche Majed bin Rafed Al-Argoubi, ceo di Modon e Robert Helou, ceo di Nestlé Saudi Arabia.

Come sottolinea il comunicato, il progetto mira, nelle sue fasi iniziali, a produrre "alimenti per bambini e ad avviare una linea di produzione automatizzata con moderne tecnologie per il confezionamento e i materiali di riempimento, gestita da personale nazionale altamente specializzato e qualificato nell'industria alimentare. Inoltre, creerà centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti".

Lo stabilimento è composto da un magazzino centrale, un edificio per i servizi e le strutture industriali, un laboratorio avanzato e un edificio amministrativo: la capacità produttiva prevista per la prima fase è di 15 mila tonnellate all'anno.

Il progetto mira anche a raggiungere una sicurezza alimentare sostenibile nel Regno. Inoltre, la fabbrica punta "a soddisfare la domanda locale di prodotti in Arabia Saudita e a esportare in altri mercati del Medio Oriente e del Nord Africa".

In linea con la Strategia industriale nazionale, aggiunge la nota, Modon sta rafforzando il settore alimentare sviluppando cluster industriali alimentari nella Seconda e Terza città industriale di Jeddah. Questi cluster, prosegue la nota, "sono progettati per rafforzare le catene di approvvigionamento e incrementare le esportazioni creando un ecosistema completo e di supporto". L'ultima iniziativa "dovrebbe avere un impatto positivo sulla crescita e sul progresso dell'industria alimentare della regione".

Nestlé Saudi Arabia LLC. è la prima società fondata nel 2011 per vendere e distribuire direttamente i prodotti Nestlé food & beverage nel Regno dell'Arabia Saudita: la multinazionale investe 7 miliardi di Riyal (pari a oltre 1,8 miliardi di Euro) per espandere la produzione nei prossimi anni, come previsto dal memorandum of agreement firmato con il ministero degli Investimenti saudita nel 2022. L'Arabia Saudita è uno dei principali mercati di Nestlé in Medio Oriente e Nord Africa: la regione comprende 24 stabilimenti dell'azienda in 19 Paesi. Attualmente la società ha 4 sedi in Arabia Saudita, tra cui Jeddah, Riyadh, Dammam e Abha: gestisce sette stabilimenti per la produzione di acqua in tutto il Regno e uno stabilimento per la produzione di alimenti a Jeddah. Impiega più di 5.000 persone e collabora con migliaia di fornitori in Arabia Saudita e con i punti vendita al dettaglio, tra cui ipermercati e supermercati, negozi all'ingrosso, drogherie, farmacie e servizi di ristorazione.