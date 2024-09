Rifugiati: siglato protocollo intesa Confimprese-Unhcr

È stata firmata la partnership tra Confimprese e Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, con l’obiettivo da parte di Confimprese di sostenere il progetto Welcome Working for refugee integration e promuovere l’inclusione dei rifugiati all’interno delle aziende associate. A firmare l’accordo, che pone Confimprese come unica associazione del commercio chiamata a far parte del progetto insieme al ministero del Lavoro, Confindustria, Global Compact e Aidp, sono stati Chiara Cardoletti, rappresentante per Italia, Santa Sede e San Marino di Unhcr, e Mario Resca, presidente Confimprese.

"Il nostro obiettivo", spiega Resca, "è promuovere l’inclusione dei rifugiati all’interno delle nostre aziende e nel mercato del lavoro con programmi di assunzione e integrazione in un momento in cui c’è una forte carenza di personale nel mondo retail. L’impegno di un’associazione di categoria è anche quello di sostenere iniziative nel sociale e garantire un ingresso legale e sicuro alle migliaia di rifugiati costretti a fuggire da conflitti, violazione dei diritti umani e persecuzioni".

Attualmente sono oltre 400mila i rifugiati in Italia. Unhcr, grazie alla collaborazioni con numerose aziende, ha promosso 34mila percorsi di inserimento lavorativo dal 2017 al 2023. "Dalla sua fondazione", commenta Cardoletti, "il progetto Welcome di Unhcr ha premiato oltre 700 aziende di cui 220 nell’ultima edizione che hanno permesso di attivare quasi 12mila percorsi di inclusione lavorativa solo nel 2023, portando a 34 mila il totale degli inserimenti realizzati con il programma. Serve la forza dell’inclusione per rispondere ai bisogni delle persone in fuga da conflitti e persecuzioni, ma anche per offrire soluzioni concrete alle imprese e risolvere alcuni problemi della nostra economia. Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo che rafforza una partnership strategica con il settore privato per l’inclusione lavorativa dei rifugiati".